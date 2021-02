Apple Pencil wird mit iPadOS 14.5 noch mächtiger

In der iPadOS 14.5 Beta 2 hat Apple eine Funktion freigeschaltet, die iPad-Nutzer:innen mit Apple Pencil sehnsüchtig erwarteten: Damit ist die Scribble-Unterstützung für die Sprachen Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch hinzugekommen. Bisher war dies nur in englischer und chinesischer Benutzersprache des iPads möglich.

Wer oder was ist Scribble?

Apple hatte im Herbst iPadOS 14 auf den Markt gebracht – und eine Funktion davon ist Scribble. Damit kann per Handschrift in Textfeldern von Apps und im Betriebssystem herumgekritzelt werden – „kritzeln" bedeutet auf „scribble". Der handgeschriebene Text wird dann in normalen Text umgewandelt.

Du kannst Scribble auch für iMessages verwenden, was aber auf Dauer ziemlich anstrengend ist. Besonders gut ist die Erkennungsfunktion leider nicht, was aber auch von der persönlichen Handschrift abhängt. Am Besten hat es bei uns geklappt, wenn eine Mischung aus Schreib- und Druckschrift verwendet wird.

Wann iPadOS 14.5 in der finalen Version erscheint, ist nicht bekannt. Aktuell ist die zweite Beta erschienen – in der Regel kommen noch vier oder fünf Vorabversionen, bevor dann die öffentliche Version da ist. Das dürfte beim aktuellen Tempo etwa Anfang Frühjahr 2021 der Fall sein.

Hast du die Beta von iPadOS 14.5 schon installiert und die Scribble-Funktion bereits ausprobiert? Was hältst du davon und in welchen Fällen verwendest du sie? Schreibe deine Erfahrungen in die Kommentare, wir sind gespannt.