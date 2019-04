23.04.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



23.04.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: US-Patent- und Markenamt)

Der Apple Pencil und der Apple Pencil 2 sehen aus wie Bleistifte, was die Zeichenmöglichkeiten natürlich ein wenig einschränkt - auch wenn es Apps gibt, die einen Pinsel oder andere Zeichengeräte simulieren. Apple will nun einen Pinselaufsatz anbieten und haptisches Feedback in den Stift einbauen - wenn es nach einer Patentanmeldung geht.

Apple hat in den USA ein Patent für einen Apple Pencil mit Force Feedback eingereicht und auch einen Pinselaufstecker für den Stift erfunden, wie Patently Apple berichtet.

Das könnte den Forderungen einiger Nutzer gerecht werden, die sich darüber beklagen, dass der Stift für viele Zeichenarbeiten ungeeignet ist. Natürlich gibt es solche Vorwürfe auch bei anderen Zeichentablets.

Ein haptisches Feedback könnte dafür sorgen, dass der Stift auch noch andere Zeichengeräte simulieren könnte wie Textmarker, Kreide, Wachs und Kohle. Die Stiftspitze des Apple Pencil ist schon jetzt austauschbar, doch Apple bietet nur eine einzige Spitzenform an. Der imaginäre Pinselaufsatz soll die Biegung der Borsten erkennen und an das iPad übermitteln. Ob das technisch überhaupt realisierbar ist, bleibt vermutlich offen. Denn ein Patent setzt nicht voraus, dass der Erfinder einen funktionierenden Prototypen vorlegen, sondern lediglich die Idee skizzieren muss.

Das Patent US010268273 "Stylus with multiple inputs" wurde am 23. April 2019 erteilt.

Eines muss klar sein: Der Patentantrag beweist noch nicht, dass Apple die Funktion in seine künftige Pencil-Generation einbauen wird. Viele Patente werden angemeldet aber nie in die Tat umgesetzt. Was meint ihr? Würdet ihr so einen Stift mit Pinselaufsatz nutzen oder ist das nur Spielerei? Für was verwendet ihr überhaupt den Apple Pencil?

