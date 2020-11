Bei Apples Produktpräsentationen sieht immer alles ganz leicht aus: Die in aller Regel gute Bedienbarkeit von Software ist letztlich ganz logisch, so dass es eigentlich gar keinen anderen Weg geben kann und auch komplexeste Hardwareneuerungen gelingen Apple wie von Zauberhand. In Wahrheit stimmt natürlich beides nicht. Wie Apple Software gestaltet ergibt sich eben nicht von selbst, sondern ist das Ergebnisse unzähliger Arbeitsstunden und immer wieder verworfener Konzepte. Und der nun in den ersten Macs vollzogene Wechsel von Intel- auf hauseigene ARM-Chips ist mit dem vielzitierten Bild der Operation am offenen Herzen treffend umschrieben. Schließlich gibt es doch unzählige Dinge, die dabei schiefgehen können. Und selbst wenn alles glatt läuft, geht der Umstieg an keinem der Beteiligten spurlos vorüber.

Power ohne Ende

Der brandneue Apple M1 hat eine 8-Core CPU, die aus vier Kernen mit hoher Leistung und vier...