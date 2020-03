Gekauft heißt nicht gekauft: Apple löscht Musik-Einkäufe (und was man dagegen tun kann)

Wenn das allerdings passiert und Titel aus dem Apple-Portfolio entfernt werden, löscht Apple diese Titel auch aus den Nutzer-Mediatheken in der iCloud. So ist das dem Boing-Boing.net-Blogger Thom Dunn passiert. Als er sich ein Musikstück anhören wollte, bemerkte er, dass das gesamte Album nicht mehr in seiner iTunes-Bibliothek zu finden war – obwohl er es gekauft hatte. „Apple hat Dateien, die ich besaß, gelöscht, ohne mir dies mitzuteilen. Das war unvermeidlich, aber ich bin immer noch sauer,“ schrieb Dunn.

Auf seine Nachfrage bei Apple erhielt er folgende Antwort: „Dieses Album ist aus vielen Gründen vom Inhaltsanbieter geändert worden. [...] Von Zeit zu Zeit aktualisieren unsere Inhaltsanbieter ihre Artikel im Katalog, um die höchstmögliche Qualität für unsere Kunden zu gewährleisten", es ist nun entfernt und kann nicht mehr erneut aus dem iTunes Store heruntergeladen werden.

Vorsicht: Gekauft ist nicht gekauft!

Entsprechend ist dazu auch ein Passus in Apples Geschäftsbedingungen verankert. Umgehen kann man diese plötzlich wieder verschwundenen Käufe nur, wenn sie nicht in der iCloud gespeichert werden, sondern direkt auf dem Mac oder PC. Thom Dunn gibt daher selbst den Tipp, besser von allen Käufen Backups zu machen, auch wenn es noch so bequem ist, auf die iCloud-Bibliothek zurückzugreifen.

Es ist nicht der erste derartige Fall, der in den Medien für Zündstoff sorgt. Vor rund eineinhalb Jahren machte ein Fall einer Nutzers Furore, der sich über von ihm gekauften Filme ärgerte, die Apple gelöscht hatte.

So schützt man sich!

Der einfachste Schutz vor solch Ärger ist es daher, Käufe direkt zu laden und mit einem Backup zu sichern:

Auf dem Mac öffnen Sie dazu die App „Apple Music“.

Wählen Sie in der Menüleiste „Musik“ > „Einstellungen“.

Klicken Sie auf den Tab „Dateien“ und dann auf „Importeinstellungen“.

Klicken Sie auf das Menü neben „Importieren mit“, und wählen Sie das Codierungsformat, in das die Musiktitel konvertiert werden sollen.

Klicken Sie auf „OK“.

Halten Sie die Wahltaste (alt) gedrückt, und wählen Sie die „Ablage“ > „Konvertieren“ > „In [Importpräferenz] konvertieren“ aus.

Dann sucht man sich noch den Speicherplatz aus oder brennt die Titel zum Beispiel auf eine CD oder DVD.

Auch bei älteren gekauften Musiktitelen im kopiergeschützten AAC-Format lässt Apple das zu, soweit sie noch im Store vorhanden sind. Dann kann man die Songs aktualisieren (erneut herunterladen im neuen Format) und anschließend konvertieren.