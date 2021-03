Apple erneut Ziel einer Patentklage: Unter anderem geht es dabei um dem M1

Eingereicht wurde die Patentklage von Future Link Systems am Bezirksgericht Western District of Texas/USA, da das Unternehmen insgesamt vier seiner Patente von Apples Chip aus der A-Serie sowie dem gerade kürzlich erschienenen M1 verletzt sieht.

Um welche Patente geht es?

Die beanstandeten Patente in der Klageschrift sind die U.S. Patente Nr. 6.317.804, 6.622.108, 6.807.505 und 7.917.680. Der Patentinhaber behauptet, dass alle Apple-Geräte, die über einen Prozessor der A- oder M-Serie verfügen, einschließlich iPhone, iPad und Mac, diese Patente direkt verletzen. Hierbei geht es um Verbesserungen bei den elektronischen Schaltvorgängen in den Chips.

Dabei konzentriert sich jedes der vier Patente auf einen bestimmten Aspekt des Schaltdesigns für elektronische Geräte wie Computer oder Smartphones. Das Patent '804 konzentriert sich beispielsweise auf eine gleichzeitige serielle Verbindung innerhalb eines integrierten Schaltkreises. Zwei der Patente konzentrieren sich auf Verbindungstesteinheiten für Schaltungen. Das Patent '680 beschreibt eine Kommunikationsanordnung zur Paketdatensteuerung.

Gescheiterte Verhandlungen im Vorfeld?

Laut Future Link Systems habe man im Vorfeld versucht, mit dem iPhone-Konzern über die beanstandeten Patente entsprechende Verhandlungen zu führen. Laut Klageschrift habe man sich im April 2018 in einem Brief an Apple gewandt und auf die Verletzung seiner Patente aufmerksam gemacht. Beide Unternehmen trafen sich daraufhin im Mai zu persönlichen Gesprächen, offensichtlich ohne konkretes Ergebnis. Später im Laufe des Jahres 2018 legte Cupertino Argumente für Nichtverletzung der Patente vor.

Future Link Systems geht in der Klageschrift aber noch weiter und erklärte, dass Apple sich nach fortlaufender Korrespondenz weiterhin weigerte, angemessene Lizenzgebühren für die Nutzung der Patente zu bezahlen. Aus diesem Grund sehe man sich gezwungen, nun die Klage einzureichen. Man erwarte, dass das Gericht hier einen angemessenen Schadensersatz für entgangenen Lizenzgebühren sowie andere entstandenen Kosten festlege und setze deshalb auf ein Verfahren mit Geschworenen.

Apple nicht das erste Opfer

Der Konzern aus Cupertino ist aber nicht das erste "Opfer" von Future Link Systems. Auch der Chip-Hersteller Intel musste sich 2017 in einem ähnlichen Verfahren verantworten. Damals strebte der Patentinhaber eine Schadensersatzsumme im Bereich von 10 Milliarden US-Dollar an, Intel hingegen schwebte laut law360.com eher eine Summe rund um 10 Millionen US-Dollar vor.

Ob und wann es zum Verfahren kommen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Es gibt dazu bisher schlicht keinen Informationen darüber. Mit Blick auf den Ausgang zwischen Intel und Future Link Systems kann sich Apple aber wohl etwas entspannen, und aufgrund der in den USA immer noch wütenden Coronapandemie dürfte ein Verfahren nicht allzu schnell eröffnet werden.