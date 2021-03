Bringt Apple Kontaktlinsen mit Display auf den Markt?

In den vergangenen Jahren hat Apple sich verstärkt auf Gesundheit, Fitness und tragbare Produkte wie die AirPods und Apple Watch konzentriert. Immer wieder bringt man das kalifornische Unternehmen auch mit weiteren Wearables in Verbindung. Oft fallen hier die Technologien VR und AR als Schlüsselworte. Den wichtigsten Hinweis darauf lieferte Apple selbst, da man vor einiger Zeit schon ARKit in iOS integrierte und es dadurch Entwicklern erleichterte, Inhalte zu erstellen. Langfristig könnte uns eine größere – Pardon – kleinere Innovation von Apple erwarten.

Analyst erwartet neue Technolgien

Wie die Website MacRumors berichte, bekam man einmal mehr eine Notiz an Investoren von Analysten Ming-Chi Kuo zugespielt. Darin gibt er zu Protokoll, dass Apple ein spannendes neues AR-Produkt plant, das nach einer AR-Brille und einem Mixed-Reality-Headset erscheinen soll.

Laut Kuo soll der iPhone-Hersteller eine Kontaktlinse mit AR-Feature entwickeln, die in den 2030er erscheinen könnte. Damit will man den Wechsel von sichtbaren zu unsichtbaren Computern einleiten und eine Alternative zu der AR-Brille bieten. Jedoch hält er es für unwahrscheinlich, dass die Linse ohne externe Energie und Speicher auskommt, sodass es beispielsweise abhängig von einem iPhone oder einem anderen Geräte (Apple Watch) sein könnte.

Aufgrund des langen Zeitraums seiner Aussage gilt dies längst nicht als Garantie dafür, dass Apple die Kontaktlinsen tatsächlich auf den Markt bringt. Vielmehr geht er davon aus, dass es sich um den nächsten Evolutionsschritt für Apple handeln dürfte, nachdem man eine AR-Brille sowie ein Mixed-Reality-Headset auf den Markt gebracht hat.

Was haltet ihr von der Idee? Würde ihr eine AR-Kontaktlinse von Apple tragen, um im Alltag Vorteile zu erhalten oder ist euch das zu viel des Guten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.