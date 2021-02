Apple Car: Apple spricht schon mit Zulieferern

Nach einem Bericht der Wirtschaftszeitung Nikkei (via Bloomberg) ist Apple mit sechs japanischen Autoherstellern im Gespräch. Dabei soll es um Zulieferungen und Produktionsschritte gehen.

Die Hyundai-Tochter Kia soll angeblich das Apple Car bauen. Dies soll auf Wunsch von Apple in den USA geschehen. Es soll sich um ein autonom fahrendes Elektroauto handeln, der Produktionsstandort soll in West Point im US-Bundesstaat Georgia sein, berichtet das Wall Street Journal.

Kia wird das Apple-Auto nicht alleine bauen können. Deshalb sucht das Unternehmen Partner für die Montage, heißt es in dem Bericht. Angeblich investiert Apple 3 Milliarden US-Dollar in Kia, damit die Produktion schon 2024 starten kann. Im ersten Jahr sollen 100.000 Fahrzeuge gebaut werden.

Es gibt seit vielen Jahren Gerüchte über ein Apple Auto. Bisher ist davon nie etwas zu sehen gewesen. Apple hat bisher lediglich Versuche mit dem autonomen Fahren gemacht und entwickelt dafür offenbar Software.

Bisher denken sicherlich viele an ein Modell in der Art eines Teslas, nur eben mit Apple-Logo und integriert in Apples Ökosystem. Vielleicht gibt es noch eine große Überraschung: Es ist durchaus denkbar, dass Apple einen Carsharing-Dienst plant oder die Fahrzeuge als autonome Lieferfahrzeuge einsetzt.

Wärst du ein einem Apple-Auto interessiert oder setzt du lieber auf etablierte Hersteller?