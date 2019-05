28.05.2019 - 13:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



28.05.2019 - 13:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Viel Kritik fing sich Apple ein als das iPhone 7 ohne den typischen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss ankündigte. Natürlich legt man anfangs noch einen Lightning-auf-3,5-mm-Klinkenadapter bei, um auch andere Kabelkopfhörer anschließen zu können. Jedoch tauchte dabei ein anderes Problem auf. Die mit iPhone-Kopfhörer ließen sich nicht mehr an einen Mac anschließen. Seit Ende 2018 gilt dies auch für das aktuelle iPad Pro. Glücklicherweise springen hier Zubehörhersteller wie Anker ein.

Seit dem iPhone 7 legt Apple den verschiedenen iPhone-Modellen die neuen EarPods mit Lightning-Anschluss bei. Aufgrund Ihrer untypischen Anschlussart können Sie nicht ohne weiteres an einem Mac oder einem 2018er iPad Pro verwendet werden. Zubehörspezialist Anker möchte diesen Umstand nun vereinfachen und kündigte einen entsprechenden Adapter an, damit Sie Lightning-Kopfhörer auch an USB-C-Geräten verwenden können. Laut dem Hersteller soll damit eine vollständig digitale und verlustfreie Audioübertragung (48 kHz/24-Bit) ermöglicht werden, während gleichzeitig die Funktionen von Mikrofon sowie integrierter Fernbedienung erhalten bleiben sollen.

Kompatibel mit folgenden Kopfhörern:

Apple EarPods mit Lightning-Anschluss

Beats urBeats3 mit Lightning-Anschluss

Apogee Sennheiser AMBEO Smart Headset

Audeze iSINE LX, LCDi4, iSINE20, iSINE10, SINE, and EL-8 Titanium

Pioneer Rayz, Rayz Plus, Rally

Radius HP-NEL21, HP-NEL31, HC-M100L, HP-NHL21, AL-LCH81K

Zwei kleine Haken gibt es allerdings. Der Adapter ist zwar mit Windows-Laptops kompatibel aber diese sollten mindestens Windows 10 installiert haben. Zudem kann der Adapter nicht für andere Geräte genutzt werden. Er bietet daher auch keine Lademöglichkeit, sondern kann nur Audioinhalte übertragen.

Der neue Anker USB-C auf Ligntning Audio Adapter ist ab dem 30. Mai auf Amazon.de (Affiliate-Link) für einen Preis von 29,99 Euro verfügbar.

