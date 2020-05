Aldi bringt günstigen Elektroroller Nova Motors eRetro Star für neue Mobilität

Aldi will mit dem eNova Motors eRetro Star ein praktisches und umweltfreundliches Fahrvergnügen bieten. Nein, dabei handelt es sich nicht um ein Fahrrad, sondern um einen E-Scooter oder E-Roller im Retro-Stil.

Was leistet der E-Roller?

Der Antrieb erfolgt über einen 2.000 Watt Motor von Bosch. Die Steigleistung des 2 kW-Motors liegt bei etwa 15 Prozent. Hinten befinden sich Stoßdämpfer, die sich in der Härte verstellen lassen. Vorne befindet sich eine Scheibenbremse, hinten eine Trommelbremse.

Der Roller kommt auf 45 km/h und kann deshalb auch mit einem normalen Autoführerschein oder einem Mopedführerschein gefahren werden. Im Stadtverkehr kann man mit diesem Tempo mitschwimmen, wobei die Fahrt auf die Stadtautobahn natürlich verboten ist.

Eine Schaltung gibt es nicht, das Fahrzeug arbeitet mit einer stufenlosen Automatik. Da es sich um ein Elektrofahrzeug handelt, ist man auch total still und leise unterwegs. Das stresst natürlich Fahrer, Sozius und die Umgebung weniger als ein Roller mit Verbrennungsmotor. Allerdings warnen wir davor, allzu sorglos unterwegs zu sein: Viele Fußgänger gehen immer noch mit den Ohren über die Straße und gucken nicht ordentlich hin. In diesem Fall sind lautlose Fahrzeuge natürlich riskant.

Im abschließbaren Staufach findet ein Helm oder alternativ eine Tasche Platz.

Kommen wir mal zu den Punkten, die uns nicht so gut gefallen. Das ist ganz klar die Reichweite von 40 km. Für viele Strecken ist das voll in Ordnung, aber nachladen ist unterwegs sehr beschwerlich, da man dazu das Ladegerät mitführen müsste. Das klappt dann aber an jeder herkömmlichen Steckdose. Die Akkus sind fest verbaut und dabei handelt es sich nicht etwa um Lithium-Ionen-Modelle, sondern um AGM Blei-Vlies-Akkus. Bei vielen anderen Rollern sind die Akkus entnehmbar und lassen sich so auch in der Wohnung aufladen. Die Ladezeit liegt bei ca. 6 bis 8 Stunden, so dass man am nächsten Morgen direkt wieder losfahren kann. Der Hersteller gibt einen Verbrauch von ca. 4 kWh/100 km an.

Mit welchem Führerschein darf man den Aldi Elektroroller fahren?

Du darfst den Elektro-Scooter mit einem Führerschein der Klasse AM, A1, A2, A oder B fahren. Ebenso brauchst du für den Roller eine Haftpflichtversicherung. Ein Schutzhelm ist Pflicht.

Was kostet der E-Roller von Aldi?

Den E-Roller gibt es für unter 1.000 Euro im Aktionszeitraum vom 04. Juni bis 28. Juni 2020. Die Lieferung soll innerhalb von 5 - 20 Werktagen erfolgen. Die Bestellung erfolgt ausschließlich online. Aldi gewährt zwei Jahre Garantie.

Weitere technische Daten des Aldi-Rollers

Der Roller misst 173 x 70 x 107 cm, die Sitzhöhe liegt bei 75 cm. Leicht ist der Roller nicht. Das Leergewicht liegt bei 62 kg (ohne Akkus), die Akkus wiegen 34 kg. Das zulässige Gesamtgewicht wird mit 245 kg angegeben.