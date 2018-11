Hinweise zu Browsererweiterungen (Bild: CC0)

Plug-ins, Extensions, Add-ons: Webbrowser erhalten durch Erweiterungen viele neue Funktionen. Wir stellen Ihnen regelmäßig die nützlichsten, schönsten oder einfach nur lustigsten Zusatzwerkzeuge für Chrome, Safari und Firefox vor. In dieser Woche stellen wir Ihnen Awesome Screenshot, Hoversee und Nocomment vor und erläutern Ihnen auch, wofür die Add-ons gut sind.

Awesome Screenshot

Awesome Screenshot (Bild: Screenshot)

Die auch als iPhone-App verfügbare Erweiterung Awesome Screenshot erstellt Bildschirmfotos von Internetseiten. Mit einer Schaltfläche wählt man, ob lediglich ein markierter oder der sichtbare Teil der Internetseite als Grafik gespeichert werden soll. Praktisch ist die dritte Möglichkeit, einen Screenshot der gesamten Seite zu erstellen. Anschließend öffnet sich die Grafik in einem neuen Tab, wo die Erweiterung zur rudimentären Bearbeitung einlädt. Mithilfe von acht Symbolen schneidet man Flächen aus, hebt Regionen farblich (zwölf Töne stehen zur Wahl) mit Freihand-Werkzeugen und geometrischen Schablonen hervor oder fügt Text in den Screenshot ein. Das Endresultat können Sie direkt auf dem Mac als PNG-Datei speichern oder mittels des Cloud-Speichers des Anbieters teilen. jk

Verfügbarkeit: Chrome, Firefox und Safari

Hoversee

Hoversee zeigt Thumbnails von Fotos und Grafiken in einer vergrößerten Darstellung an. (Bild: Screenshot)

Sollen Vorschaugrafiken auf Internetseiten Ladezeiten verkürzen, ist meist nichts auf den Minibildern zu erkennen. Ist Hoversee installiert, zeigt Safari automatisch eine vergrößerte Version einer Thumbnail-Grafik, sobald Sie den Mauszeiger über einem solchem Bild platzieren. Per Klick auf die Hoversee-Schaltfläche in der Menüleiste kann man sich alle Vorschaubilder auf einer Internetseite anzeigen und diese in verschiedenen Stufen vergrößern lassen. Feintuning ist in den Einstellungen möglich. jk

Verfügbarkeit: Safari

Nocomment

Nocomment eliminiert kurzerhand die Kommentarfunktion etwa von Facebook – puuuh! (Bild: Screenshot)

Häme und Hass in den Kommentaren machen das Scrollen durch soziale Onlinenetzwerke zunehmend zur Qual. Nocomment unterdrückt kurzerhand die Kommentare etwa unter Facebook-Posts und machen den Dienst so wieder zur wertvollen Informationsquelle. Auf welche Webseite Sie Nocomment anwenden, bestimmen Sie mit einer „Black-“ beziehungsweise „Whitelist“ ganz einfach selbst. Möchten Sie zum Beispiel auch Youtube „bereinigen“, reicht der Eintrag von „www.youtube.com“. tr

Verfügbarkeit: Chrome

Thomas Raukamp: Der wohl konsequenteste Webbrowser, um wenig Spuren beim Surfen mit iPhone und iPad zu hinterlassen, ist Firefox Klar. Die minimalistische Mozilla-Variante löscht Ihre Chronik, Passwörter und Cookies, damit unerwünschte Werbung und Ähnliches Sie nicht verfolgt.

