2.000 iPhones für Coronavirus-Verdächtige auf Kreuzfahrtschiff

Ohne Frage: Es ist unangenehm, auf einem Schiff in Quarantäne zu sein. Das japanische Gesundheitsministerium will die Langeweile nun mit 2.000 iPhones reduzieren, die kostenlos an die Personen verteilt werden, die an Bord des Kreuzfahrtschiffes Diamond Princess sind. Es gibt aber auch einen ernsten Hintergrund für die Verteilung der Geräte.

Diese Nachricht stammt von dem Mac-Blog Macotakara. Die iPhones sollen nicht nur für die Unterhaltung sorgen sondern auch dazu dienen, dass sich die Passagiere über die Maßnahmen des Gesundheitsministeriums informieren können und mit einem Arzt zu chatten.

Warum nutzen die Passagiere nicht ihre eigenen iPhones?

Die App des japanischen Gesundheitsministeriums ist nur im japanischen App Store verfügbar, die Passagiere an Bord dürften aber auch zahlreichen Ländern kommen und so nicht ohne weiteres an die App kommen. Geschenkt gibt es die iPhones übrigens nicht. Sie werden beim Verlassen des Schiffes wieder eingesammelt.

Auf dem riesigen Schiff haben sich mittlerweile mehr als 100 Personen mit dem Virus infiziert. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, die restlichen Passagiere müssen während der Quarantäne an Bord bleiben. Das Schiff Diamond Princess liegt in Yokohama vor Anker. An Bord befinden sich rund 3.600 Personen.

An den Folgen des Virus sind in China inzwischen über 1.000 Menschen und damit mehr als am SARS-Virus in den Jahren 2002 und 2003 gestorben.

Seriöse Informationen zum Coronavirus 2019-nCoV online

Wer sich über das neuartige Coronavirus seriös informieren will, findet auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts aus Berlin ausführliche und verständliche Hinweise sowie weiterführende Links.

