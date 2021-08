Wahrscheinlich wäre es Tim Cook lieber gewesen, nie Apple-CEO zu werden. Zumindest nicht unter diesen Bedingungen. Denn sein Aufstieg ging einher mit dem Tod seines Vorgängers und Freundes Steve Jobs. Nun ist Cook seit mittlerweile 10 Jahren an der Spitze des „iKonzerns“ und darf sich heute zu Recht feiern lassen. Aber begeben wir uns zunächst zurück an den Anfang.

Sweet Home Alabama

Timothy Donald Cook wird am 1. November des Jahres 1960 in Mobile, Alabama, in einem der Südstaaten der USA geboren und wächst vor allem in der Kleinstadt Robertsdale auf. Alabamas Wirtschaft war lange Jahre von der Plantagenwirtschaft geprägt, zeitweise machten Sklaven ein Viertel der Bevölkerung aus. Zwar diversifizierte sich die Wirtschaft des Bundesstaates nach dem Zweiten Weltkrieg, gegen die Diskriminierung von Afroamerikanern half das jedoch zunächst wenig. Nicht ohne Grund besucht Dr. Martin Luther King Jr. wiederholt den Staat u...