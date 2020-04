Nur wenige Tage zuvor erscheint das finale Kapitel der Skywalker Saga als DVD und Blu-ray (ab 30. April), daher ist die Freude bei den Fans sicherlich groß, dass auch Disney den Film dann schon zur Verfügung stellt. Regisseur J.J. Abrams lieferte mit „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ gemeinsam mit Lucasfilm das epische, letzte Kapitel der legendären Saga und brachte damit den heldenhaften Kampf um Frieden und Freiheit in der Galaxis zu einem überwältigenden Abschluss.

Den Star Wars Day „May the 4th“, also den 4. Mai, kann man Dank Disney+-Abo dann theoretisch damit verbringen, alle Star-Wars-Filme hintereinander anzusehen. Wer noch kein Abo für das Disney+ Streaming besitzt, kann zudem jetzt für sieben Tage kostenlos testen. Im Anschluss gibt es Abos für 6,99 Euro im Monat oder wenn man sich gleich für ein Jahr entscheidet für 69,99 Euro, was 5,83 Euro im Monat entspricht.

► Jetzt Disney+ eine Woche kostenlos testen!

Bei Disney starten jeden Monat zahlreiche neue Inhalte - von den Eigenproduktionen über Klassikern bis hin zu neuen Kinofilm-Highlights.

Was bietet Disney+?

Über 1000 Filme, Serien und neue Originals-Produktionen

Klassiker und neue Inhalte von Disney, Marvel, Pixar, Star Wars und National Geographic

Star Wars Serien wie The Mandalorian oder Star Wars: The Clone Wars

Jeden Monat neue Premieren und Zugang zu weiteren Klassikern

Streaming auf bis zu vier Geräten gleichzeitig möglich

Alle Inhalte auch zum Download für die Offline-Nutzung unterwegs

69,99 Euro regulärer Jahrespreis - entspricht 5,83 Euro im Monat

6,99 Euro für monatlich kündbares Abo

