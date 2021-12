Sicheres Streaming, Shopping und Gaming: So geht’s mit Surfshark

Es gibt zahlreiche Programme und Apps, die ein Problem besonders gut lösen und damit die Kunden zufriedenstellen. Das VPN von Surfshark bietet dir gleich einen ganzen Strauß an Fähigkeiten! Darunter befinden sich logischerweise erstmal die Wesensmerkmale eines VPN: günstiges Shoppen und nahezu grenzenloser Content. Vor allem verschafft dir Surfshark aber eines: Sicherheit! Und diese ist in heutigen Zeiten ein hohes Gut, bedenkt man, wie oft wie viele Bösewichte aus aller Welt versuchen, auf deinen Rechner, auf deine Daten und auch auf dein Kaufverhalten Einfluss zu nehmen. Und gerade zu Weihnachten und den Feiertagen solltest du gewappnet sein, um ohne ein schlechtes Gefühl des Beobachtetwerdens online einkaufen zu können und in den freien Tagen zu streamen oder dich deinen Lieblings-Games zu widmen.

Hier geht's zum Angebot!

Erstmal aufräumen

Zu dem Surfshark-Sicherheitspaket gehört zunächst mal eine Funktion, die sich „CleanWeb“ nennt und die genau das für dich erreicht: Sie macht „dein“ Internet sauber, schafft dir lästige Werbeanzeigen vom Hals, verhindert, dass dich Tracker verfolgen, also deine digitalen Wege ausleuchten und erkennen, und auch Malware und Phishing-Versuche werden damit eliminiert und verhindert. Damit du aber jene Apps und Webseiten, die du im täglichen Leben benötigst, weiterhin wie gewohnt nutzen kannst, hat Surfshark einen sogenannten Bypasser eingebaut. Mit diesem kannst du ausgesuchten Seiten und Anwendungen erlauben, das VPN zu umgehen. Beispielsweise bei mobilen Banking-Apps kann dies durchaus nützlich sein.

Sicherheit auf allen Ebenen

Dass Surfshark für dich in puncto Sicherheit nichts anbrennen lässt, zeigen folgende Parameter, von denen du beim Abschluss eines Abos profitierst. Aufgrund der firmeneigenen strikten No-Logs-Richtlinie, kann mit dem Surfshark VPN nicht überwacht, nachverfolgt oder gespeichert werden, was du online machst. Es gibt entsprechend keine Verbindungs- oder Aktivitätsprotokolle davon. Das heißt, du kannst dich vollkommen ungestört im Netz aufhalten und bewegen, mit dem Surfshark-Camouflage-Mode kann nicht einmal dein Internetanbieter erkennen, dass du ein VPN verwendest. Du hast sogar die Möglichkeit, deine IP-Adresse zu ändern, um deine digitale Identität zu verschleiern. Des Weiteren bietet dir Surfshark eine absolut sichere Verschlüsselung deiner persönlichen Daten und das sichere Protokoll IKEv2/IPsec; du kannst aber auf Wunsch auch ein OpenVPN wählen. Zudem gewährleistet Surfshark Schutz vor Datenlecks sowie einen privaten DNS auf jedem Server. Alle Vorzüge und Sicherheitsmerkmale gelten übrigens überall in der ganzen Welt, egal wo du dich aufhältst und wo du ins Internet gehst.

Grenzenloser Schutz

Die genannten Services nützen dir natürlich wenig, wenn du zum Beispiel viele Familienmitglieder hast und diese – heutzutage nicht mehr unüblich – mit zahlreichen Geräten surfen und im Internet unterwegs sind. Denn auch wenn schnell eine kleine Armee an iMacs, MacBooks, iPhones und iPads, oder auch PCs und Android-Smartphones zusammenkommt: Mit Surfshark kannst du alle Geräte deiner Familie gleichzeitig schützen! Während andere Anbieter teilweise nur eine geringe Anzahl an Teilnehmern zubilligen, lässt Surfshark dich das VPN mit einer unbegrenzten Zahl an Geräten nutzen.

Fazit

Willst du dich also mit deiner Familie unerkannt im Netz bewegen, beim Online-Shopping faire Preise angezeigt bekommen, dass ihr gut geschützt eure Lieblingsspiele nutzen und alle erdenklichen Serien und Filme streamen könnt – dann solltest du dir den Surfshark VPN sichern. Aber Achtung: Das nachfolgende Angebot gilt nur bis Ende des Jahres.

Das Angebot

Surfshark bietet dir noch bis einschließlich 31.12.21 satte 83% Rabatt auf ein 24-Monats-Abo, plus weitere drei Monate gratis. Ein Monat kostet dich somit nur ca.1,95 Euro. Für einen VPN ohne Gerätelimit ist dies aktuell das günstigste Angebot! Alles, was du tun musst, ist, dir dein Surfshark-Produkt buchen, indem du auf diesen Link klickst.