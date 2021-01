Heißes Angebot: Tink.de reduziert smartes Thermostat-Starter-Kit kräftig

Im Angebot ist zum Beispiel das Tado-Starterkit mit 34 Prozent Rabatt. Enthalten ist das Thermostat Starter Kit V3+ inklusive Raumthermostat und Bridge plus zwei passende Heizkörper-Thermostate. Damit kann man loslegen, den die nötige Bridge für die Einbindung ins Netzwerk ist so vorhanden. Das Set kostet regulär 350 Euro und ist jetzt für 230 Euro zu haben - du sparst also 120 Euro oder ein Drittel des regulären Preises.

Kompatibel ist Tado mit Heizkörper- und Fußbodenheizungen. Du kannst nach dem Austausch deine einzelnen Thermostate bequem mit einer App oder einfach per Sprachbefehl ansteuern. Tink.de verspricht mögliche Einsparungen bei den Heizkosten durch ein intelligentes Heizmanagement von bis zu 30 Prozent.

Du kannst dir bei Tink.de jetzt sowohl Starterkits und Erweiterungssets mit allem Drum und Dran oder einzelne Geräte günstig bestellen. Falls du dir noch nicht sicher bist, welches System für dich infrage kommt, kannst du dich im Übrigen auch telefonisch oder per Videochat von Tink.de beraten lassen.

Zum Thema smarte Haussteuerung und speziell zum Heizen haben wir für dich bereits eine Reihe von Tipps gesammelt.