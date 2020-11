Cyber Monday: Diese Tech-Schnäppchen sind gestartet

Mit dem Cyber Monday wird nun die nächste Runde in der Rabattschlacht eingeläutet. Man kann von diesen US-Shopping-Events halten was man mag - wenn gerade eine neue Anschaffung ansteht, ist jetzt auf jeden Fall eine guter Zeitpunkt, um Rabatte zu bekommen, die sich auch wirklich lohnen.

Apple hat zum Beispiel nur noch heute seine Extra-Aktion laufen. Du erhältst dabei beim Kauf einer qualifizierten Hardware eine App Store & iTunes Geschenkkarte im Wert von bis zu 150 Euro. Damit ist jetzt die besten Zeit noch einen HomePod bei Apple zu kaufen: Der smarte Lautsprecher kostet regulär 321 Euro und oben drauf gibt es nur noch heute die Geschenkkarte im Wert von 100 Euro.







Amazon-Deals - Echo, Fire, Kindle und mehr

Auch Amazon hat die meisten Schnäppchen vom Black Friday auch heute noch im Angebot. Bei der Amazon-eigenen Geräten, wie Echo, Fire TV, Fire Tablet oder auch die Ring-Sicherheitssysteme, locken Rabatte von bis zu 50 Prozent. Viele Geräte haben aber schon jetzt eine lange Lieferzeit. Tipp: Es lohnt sich dabei, verschiedenen Kombinationen auszuprobieren, den Amazon bietet beispielsweise den neuen Echo der vierten Generation in verschiedenen Farben an, und einige sind dabei deutlich schneller in der Lieferzeit als andere! Auch bei den Zugaben, wie in Kombination mit einer Ring-Indoor-Cam oder einem Smart Plug ändern sich die Lieferzeiten zum Teil erheblich.

Für Neukunden von Amazon Music gibt es noch ein tolles Angebot: Amazon verkauft den Echo Dot 4-Lautsprecher mit Alexa-Anbindung jetzt inklusive sechs Monate Amazon Music Unlimited-Abo für nur 29,24 Euro. Alternativ gibt es auch den Echo Dot 3 jetzt inklusive sechs Monate Amazon Music Unlimited-Abo für nur 19,49 Euro.

Ansonsten gibt es die Echo-Geräte auch in supergünstigen Bundles:

Die Alexa- und Echo-Geräte sind auch zusätzlich mit einem Doppelpack Philips Hue-LEDs (Aufpreis 10 Euro) oder einem Amazon Smart Plug (Aufpreis 12 Euro) bestellbar. Wer sich für den Echo der vierten Generation entscheidet, bekommt eine Philips Hue gratis dazu.

Zum Cyber Monday gibt es heute zudem noch die Blitzangebote, bei denen Artikel aus allen Kategorien reduziert sind. Ob sich die Angebote aber immer lohnen, solltest du kurz einmal mit einer Preissuche im Internet checken.

► Alle Angebote bei Amazon in der Übersicht







Cyber Monday bei Tink

Der Smart-Home-Spezialist Tink hat gleich mehrere Aktien laufen. Es gibt zum Beispiel bei den Google Nest Smart-Displays jetzt zwei Geräte zum Preis von einem. Die Google Nest Mini-Lautsprecher gibt e sim Doppelpack jetzt für 39 statt 118 Euro. Viel sparen kannst du zudem bei den Kombipaketen, wie dem Tado-Starterkit mit zwei Heizkörperthermostaten für rund 100 statt 210 Euro.

Zusätzlich gibt es für kurze Zeit 50 Euro Rabatt auf Bosch Starter-Sets für Heizung & Raumklima. Nutz dazu den Gutscheincode BOSCH50.

► Alle Angebote bei Tink in der Übersicht







Verlängerte Black-Week-Aktion bei Cyberport

Tages-Highlight ist heute zum Beispiel das Apple Magic Keyboard mit Ziffernblock Silber für 119 statt 145 Euro. Dazu gibt es noch die weiteren Schnäppchen vom Black Friday: So sparst du beim iPhone SE rund 40 Euro. Die Apple AirPods mit Ladecase der zweiten Generation gibt es für 130 Euro. Falls du noch einen zuverlässigen Saugroboter suchst, gibt es bei den CyberDeals den per Amazon-Alexa- oder App-steuerbaren Roborock S6 MaxV für 499 Euro (200 Euro Rabatt zur UPV!). Von Bosch gibt es zudem das "Smart Home Starter Set Heizen" mit smarten Heizkörperthermostaten für nur 171 statt 331 Euro. Wie immer kannst du dir beim Abonnieren des Newsletters auch gleich noch einen 5 Euro Gutschein sichern.

► Alle Angebote bei CyberPort in der Übersicht​