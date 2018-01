26.01.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Warum Apple ausgerechnet den Musikerkennungsdienst Shazam gekauft hat, ist vielen schwer vermittelbar, zumal die Übernahme 400 Millionen US-Dollar gekostet haben soll. Eventuell wollte sich Apple nur Siris über Shazam-betriebene Musikerkennung sichern. Es gibt jedoch auch Stimmen, die glauben, dass Apple Shazams Kundenstamm mit Apple Music in Kontakt bringen will. Nun hat sich ein ehemaliger Investor zu Wort gemeldet.



26.01.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Ein ehemaliger Shazam-Investor schätzt, dass Apple durch die Übernahme des Musikerkennungsdienstes mehrere Millionen neue Kunden für Apple Music gewinnen könnte. Business Insider hat die Meinung des DN Capital Analysten Mark Mulligan aufgezeichnet. Demnach hat Shazam 150 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Wenn nur 1 bis 5 Prozent der Nutzer auf Apple Music umstellen, macht sich die Investition für Apple schon bezahlt.

Wenn zwischen 1,5 und 7,5 Millionen Abonnenten zu Apples Streamingdienst hinzukämen, würde Apple das gegenüber Spotify ein Stück aufholen lassen. Außerdem scheint es Apple um die Daten zu gehen, wie Mulligan sagte. Apple könne mit der Musikerkennung gut erkennen, wie Nutzer nicht nur Apple Music sondern auch Dienste wie Amazon Music, Deezer und Spotify nutzen, denn die Shazam-App kann auch diese ansteuern.

Ob Apple die Android-App von Shazam weiter leben lässt und die Verbindunge der iOS-App zu Drittanbietern offenhält, ist allerdings fraglich. Konkrete Aussagen von Apple stehen bisher noch aus.

Die finanzielle Situation von Shazam hat Apple zumindest nicht dazu bewogen, Shazam zu übernehmen. Im September 2017 soll Shazam in seinem Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 54 Millionen Dollar erwirtschaftet haben. Das Unternehmen machte einen Vorsteuerverlust 5,3 Millionen US-Dollar. 2015 fiel der Verlust allerdings noch höher aus. Der bisherige Chef des Unternehmens, Rich Riley, hoffte zwar, 2017 in der Nähe zur Gewinnschwelle zu arbeiten, doch das hört sich nicht nach einem guten Geschäft an.