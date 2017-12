11.12.2017 - 18:47 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die Gerüchte vom Wochenende haben sich als wahr erwiesen: Apple hat den Musikerkennungsdienst Shazam tatsächlich übernommen. Die Kaufsumme wurde nicht mitgeteilt und auch die Strategie von Apple ist nicht klar, weil Shazam sowieso schon tief verwurzelt ist in Apples Systemen.



Was will Apple mit Shazam? Diese Frage stellt sich jetzt ganz konkret, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass es den Musikerkennungsdienst gekauft hat. Dabei handelt es sich um die wohl wichtigste Übernahme nach dem Kauf von Beats für 3 Milliarden US-Dollar, die 2014 stattfand. Den Kaufpreis von Shazam verriet Apple bisher nicht.

"Wir sind begeistert, dass Shazam und sein talentiertes Team zu Apple stoßen werden. Seit dem Start des App Stores zählt Shazam immer wieder zu den beliebtesten Apps für iOS. Heute wird es von Hunderten von Millionen Menschen auf der ganzen Welt und auf verschiedenen Plattformen genutzt. Apple Music und Shazam passen perfekt zusammen, teilen die Leidenschaft für die Musikentdeckung und bieten unseren Nutzern großartige Musikerlebnisse. Wir haben spannende Pläne auf Lager und freuen uns darauf, mit Shazam zusammenzuarbeiten, sobald die heutige Vereinbarung genehmigt ist," so Apple in einer Mitteilung an die Medien.

Shazam ermöglicht es, Songs, Fernsehserien und Filme aber auch Fernsehwerbung durch eine Analyse des akustischen Fingerabdrucks zu identifizieren. Der Nutzer muss nur kurz die Smartphone-App öffnen oder Siri fragen, was das für ein Lied sei und erhält in Windeseile die Antwort. Shazam verfügt über Apps für Android und iOS, die Apple Watch und macOS. In iOS ist Shazam zudem in Siri und Apple Music integriert worden. So lässt sich der erkannte Song auch gleich abspielen.

Nach einem Bericht der Financial Times soll der Kaufpreis bei 400 Millionen US-Dollar gelegen haben.