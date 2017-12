11.12.2017 - 22:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Nervt es Sie auch, dass Apples Sprachassistent Siri immer sagt, dass sie zuhört, wenn man fragt, was für ein Lied da spielt? Das ist ein Element von Shazam, dem Musikerkennungdienst, den Apple gerade für angeblich 400 Millionen US-Dollar übernommen hat. Doch was bedeutet der Kauf für die Anwender eigentlich?



Eines ist klar - Apple hat Shazam nicht gekauft, weil sie es so dringend nötig hatten, einen Musikerkennungsdienst in ihr Portfolio zu übernehmen. Denn das hatte Apple bereits seit iOS 8 mit der Shazam-Integration in Siri gemacht, auch wenn die beiden Firmen eigenständig waren und Apple schlicht die API nutzte und dafür vermutlich eine Menge Geld zahlte. Doch die angeblich 400 Millionen US-Dollar, die Apple nun für Siri ausgab, dürften ein vielfaches der Gebühren sein, die bisher für die Nutzung gezahlt werden mussten. Vermutlich hätte Apple ein Jahrzehnt lang Shazam lizenzieren können, ohne dass diese Preisregion jemals erreicht worden wäre.

Schaltet Apple die Android-App von Shazam ab?

Außerdem darf nicht vergessen werden, dass Shazam auch in andere Dienste wie Snapchat eingebunden ist und es eine offizielle Android-App gibt. Ob Apple hier gleich den Faden durchschneiden und diese Apps und die API-Schnittstelle abschalten darf, ist nicht sicher. Schließlich dürfte Shazam Laufzeitverträge geschlossen haben, die so schnell nicht auslaufen. Doch das würde nicht viel bringen, denn Shazam ist nicht der einzige Anbieter auf dem Markt, der ohnehin sehr klein ist.

Ob sich Shazam für den deutschen Markt von Apple lohnt, ist zweifelhaft. In Deutschland verwenden gerade einmal 3 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren wöchentlich Musik-Erkennungsdienste. Das ist erschreckend wenig und das Ergebnis der ARD/ZDF-Onlinestudie, aus der das Statistische Bundesamt zitiert. Große Einnahmen lassen sich mit Shazam nicht generieren.

Shazam machte keinen Gewinn

Was hat Apple also bewogen, Shazam zu übernehmen? Die grandiosen Gewinne sind es nicht. Im September 2017 soll Shazam in seinem Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 54 Millionen Dollar erwirtschaftet haben. Das Unternehmen machte einen Vorsteuerverlust 5,3 Millionen US-Dollar. 2015 fiel der Verlust allerdings noch höher aus. Der bisherige Chef des Unternehmens, Rich Riley, hoffte zwar, 2017 in der Nähe zur Gewinnschwelle zu arbeiten, doch das hört sich nicht nach einem guten Geschäft an.

Apple-Maps-Desaster sitzt Apple noch in den Knochen

Unserer Meinung nach trieb Apple schlicht Sorge um, dass ihnen jemand anderes wie beispielsweise Google oder Spotify zuvorkommt und sich Shazam wegschnappt und sie dann in Windeseile einen eigenen Musikerkennungsdienst aus dem Boden stampfen müssen, der wohlmöglich erst einmal schlechter funktioniert als das Original. Am Ende es wohl eine schlichte "Make or Buy"-Entscheidung. Apple dürfte immer noch in Erinnerung sein, was passierte, als die Verbindung zu Google Maps getrennt und Apple Maps entwickelt wurde. Die App erschienen in iOS 6 und war so schlecht, dass sich Apple-Chef Tim Cook in einem offenen Brief entschuldigen und Kunden Alternativen wie von Microsoft, Nokia und Google empfehlen musste.

Da Apples Kasse übervoll ist, war unserer Ansicht nach der Kauf von Shazam die einfachste Lösung, ohne dass sie technisch große Vorteile bietet, außer dass Apple wohlmöglich sein Streaming-Angebot Music ausbauen und nach einem Branchengerücht 2019 bei den iTunes-Musik-Verkäufen aussteigen will.