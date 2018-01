Apple HomePod überzeugt bei Hörtests. Der Smart Speaker aus Cupertino wurde nun Journalisten in Großbritannien und den USA bei ausgiebigen Hörtests vorgestellt. Die zeigen sich allesamt begeistert von der Audioqualität und veröffentlichen Ihre Ergebnisse.

Der HomePod funktioniert besonders gut mit Apple Music (Bild: Apple)

Apple hat mehr als ein Dutzend Magazine zu Hörtests des HomePod nach London und New York eingeladen. Wired, Huffington, CNET oder ExpertReviews sind nur vier davon, die wir exemplarisch verlinken. Allen gemeinsam ist, dass sie von der Audioqualität des Geräts beeindruckt sind.

Apple ließ die Journalisten zunächst einige Songs vom HomePod hören. In einem anderen Raum konnten Sie das Gerät zum Vergleich mit anderen Smart Speakern hören. Dies waren der Sonos One, Amazon Echo und Harman Kardon Allure. Der Vergleich mit dem Echo ist vernachlässigbar; Ein Gerät für 400 Euro sollte deutlich besser klingen als eines für 120 Euro. Doch der HomePod zeigte sich gegenüber allen Konkurrenten im Vorteil, wenn es um die Audioqualität geht.

Eine Stunde Hörtest bei Huffington

Den Journalisten wurde eine Stunde Beschallung gegönnt. Thomas Tamblyn von Huffington Post UK findet den Klang des Geräts „richtig gut“. Besonders toll fand er die Unterscheidbarkeit der einzelnen Song-Ebenen. Er bemüht ein Beispiel von einem exquisiten Club-Sandwich, bei dem man ebenfalls das Brot von der Butter, vom Belag unterscheiden kann, obwohl man alles im Mund hat. Man bekommt nicht „einen Brei“ serviert, sondern gut unterscheidbare Elemente. Während der Bass bei Ariana Grandes Song „Side to Side“ sich irgendwo am Fußboden bewegt, hätte Tamblyn das Gefühl gehabt, dass er die Stimme der Sängerin sogar irgendwo losgelöst vom HomePod wahrnimmt.

Das bedeutet nicht, dass es keine Kritik von Huffington gab. Je lauter das Gerät spielte, desto „separater“ klangen die einzelnen Ebenen. Tamblyn hatte das Gefühl, er würde zwei unterschiedliche Aufnahmen hören, statt eines einzelnen Songs.

Der HomePod sieht schick aus (Bild: Apple)

Sehr gut gefiel Huffington indes, dass man den HomePod irgendwo hinstellen kann und er überall gute Ergebnisse erzielt. Eine Kaufempfehlung spricht der Kollege nur für Nutzer aus, die Apple Music abonniert haben und sowieso Produkte des Herstellers verwenden.

Eine Stunde Hörtest bei Wired

Jeremy White konnte sich in London ebenfalls den HomePod anhören. Für ihn ist die Rechnung nicht ganz so einfach. Er mag ganz besonders, dass der HomePod weiß, wo er ist, und den Sound entsprechend abstrahlt. Selbst wenn Sie den Stecker ziehen, wird das Gerät beim nächsten mal automatisch eine neue Kalibrierung vornehmen.

Was der HomePod gut „superb“ kann seien Bass + Vocals. Doch in der Mitte fehlt White etwas. Das gilt allerdings nicht für alle Songs gleichermaßen. Eine ältere Aufnahme von Tom Pettys Won’t Back Down hätte ihn auch überzeugt.

