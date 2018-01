Wie groß ist die Nachfrage nach dem HomePod? Diese Frage kann der heutige Tag vermutlich nicht beantworten. Denn seit heute sind die Vorbestellungen für Apples smarten AirPlay-Lautsprecher in Australien, Großbritannien und den USA gestartet. Überall sind die Geräte momentan noch zum angekündigten Datum, dem 9. Februar, lieferbar. Dazu kommt, dass nicht nur Apple den HomePod anbietet, sondern auch andere Shops, in den USA zum Beispiel Best Buy. Das Problem ist eher, dass wir ein Bild von dem Markt der Smart Speaker haben, das so gar nicht zutrifft.

HomePod (Bild: Apple)

Kann man am Tag der Produkteinführung das Interesse am neuen Gerät ablesen? Das iPhone X war schnell ausverkauft. Doch das wurde auf zu geringe Bestände geschoben. Die Beobachtungen zum Face-ID-Gerät gehen da auseinander. Bei der Einführung der Apple Watch hieß es, das Produkt sei nicht das nächste große Ding. Tatsächlich waren Beobachter äußerst skeptisch. Doch die Apple Watch ist seitdem die bestverkauft Smartwatch überhaupt und hat sogar in anderen Gewässern gefischt und Marktanteile von Luxusuhren-Herstellern abgeworben. Wenn man die Schätzungen vergleicht, dann gibt es sogar mehr Apple Watches am Markt, als Smart Speaker im Einsatz.

Nachfrage nach HomePod

Und nun ist also der HomePod da. In drei Ländern kann man ihn vorbestellen, und zwar immer noch. Scheinbar ist niemand Apple „die Bude eingerannt“. Doch wir wissen gar nicht so genau, wie viele Geräte Apple für die erste Runde vorrätig hat und ob sich das nicht noch ändern wird.

Wie bei der Apple Watch sind die Beobachter skeptisch. Es handelt sich um eine neue Produktkategorie für das Unternehmen aus Cupertino. Doch die Konkurrenz von Amazon und Google hat die Nase vorn. Besonders Amazons Echo verkaufte sich weltweit gut.

Wie gut ist die Konkurrenz?

Aber was bedeutet das eigentlich? Genaue Verkaufszahlen zu den smarten Lautsprechern der Konkurrenz gibt es nicht. Nur Schätzungen. Denen zufolge hat der Markt erst 2017 „Fahrt aufgenommen“. Doch er ist gar nicht so groß, wie immer geschrieben wurde. Laut Strategy Analytics hat Amazon mit seinen Echo-Produkten zuletzt einen Marktanteil von über 90 Prozent eingeheimst. Auf Platz 2 weit abgeschlagen folgt Google mit seinen Home-Lautsprechern. Doch dann kommt quasi nichts. Amazon und Google zusammen sollen 12 Millionen Smart Speaker verkauft haben. Zum Vergleich: 2017 wurden 75 Millionen Smartwatches verkauft. Apple hat davon den größten Batzen auf sich vereint.

Entspannt abwarten

Der Markt für Smart Speaker ist viel kleiner als derjenige für Smart Watches. Das kann sich noch ändern. Doch Apple kann sich bis dahin entspannt zurücklehnen. Es wird wohl eine Weile dauern, bis wir erste Schätzungen zu Verkaufszahlen des HomePod bekommen.