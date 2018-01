HomePod besser als Sonos One und Google Home Max? Apples Smart Speaker können Sie seit heute vorbestellen. Allerdings nur im UK, in den USA und in Australien. Technik-Journalist Lance Ulanoff konnte das Gerät aber bei mehreren Gelegenheiten anhören und zeigt sich durchaus angetan. Der Siri-Lautsprecher sei gute Werbung für Apples Sprachassistenten und würde die Konkurrenz hinter sich lassen.

Apple veröffentlicht einen Smart Speaker. Ulanoff nennt den Lautsprecher ein teures Zuhause für Siri. Doch der Journalist ist trotzdem wohlgesonnen. Der HomePod sei ein guter Botschafter für Siri, schreibt er. Und das Gerät sei in seiner Soundqualität der Konkurrenz überlegen.

Besonders interessant ist vor diesem Hintergrund aber der niedrige Stromverbrauch des Geräts. Nur 1,76 Watt im Standby und 9,25 Watt bei 50 Prozent Lautstärke und Musikwiedergabe. Gerade im Mittel bei angenommenen 20% Nutzung und 80% Standby ergibt sich gegenüber der Konkurrenz ein Vorteil in den Unterhaltskosten. Da macht sich die Anschaffung schnell bezahlt.

Vor sieben Monaten konnte Ulanoff den HomePod zum ersten mal ausprobieren. In der Zwischenzeit durfte er ihn noch einmal in unterschiedlichen Szenarios anhören. Er zeigt sich begeistert. Apples Smart Speaker kann die unterschiedlichen Facetten von Songs prima voneinander trennen, erklärt er. Bei einem Song von Ed Sheeran hört er die Gitarre und die Stimme des Singer-Songwriters jeweils als eigenständige Klangwellen. Er kommt sich vor, als würde er in einem Café sitzen und der Pop-Sänger ein Konzert für ihn spielen.

Das Gerät konnte noch einmal mehr verblüffen, wenn man es im Vergleich zum Google Home Max und dem Sonos One hört. Offenbar hat Apple dies getan, als es Ulanoff und vermutlich eine Reihe anderer Journalisten zu einem Event eingeladen hat.

„Recently, though, I heard Apple’s HomePod again in a variety of scenarios and spaces. It sounded even better, especially when compared to larger Google Home Max and the aurally excellent Sonos One, the HomePod’s separation of sounds and fidelity to original instrumentation is astonishing.“