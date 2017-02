28.02.2017 - 23:43 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Nachdem sich Apple aus dem Bildschirmgeschäft mit der Einstellung des Thunderbolt Display verabschiedet hat, kündigten sie zusammen mit LG auf der MacBook-Pro-Keynote ein neues Modell an. Es wird von LG hergestellt. Das Modell war in seiner ersten Revision jedoch schlecht abgeschirmt und hatte Probleme mit WLAN-Routern in der Nähe. Ein nachgebessertes Modell soll nun ab 8. März erhältlich sein, sagt der Apple Store.



28.02.2017 - 23:43 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

LG UltraFine 5K (Bild: LG)

Der spirituelle Nachfolger des Thunderbolt Display, hergestellt von LG, ist nach einer kurzen Pause zurück. Der Grund für die Pause ist, dass Nutzer feststellten, dass der Bildschirm mit Bildfehlern auf sich aufmerksam macht, wenn ein WLAN-Router zu dicht neben ihm aufgestellt ist. Apple hat die Bildschirme darauf aus dem Store genommen, aber nun sind sie zurück und sollen ab dem 8. März geliefert werden.

LG hat beim UltraFine 5K nachgebessert

Quasi als Zubehör für das neue MacBook Pro mit (oder ohne) Touch Bar wurde der LG UltraFine 5K Monitor angekündigt. Zu kaufen war er aber erst ab kurz vor Weihnachten. Schon bald darauf fiel Nutzern auf, dass der Bildschirm nicht immer ein so perfektes Bild darstellt, wie es für einen über 1000 Euro kostenden Monitor wünschenswert wäre. Wie sich herausstellte, waren WLAN-Router die häufigste Ursache für das Problem. LG versprach Nachbesserungen, was die ohnehin schon langen Lieferzeiten verlängerte, bevor Apple schließlich die Notbremse zog und den Bildschirm aus dem Store nahm.

Wie bei 9to5 Mac festgestellt wurde, ist der Bildschirm nun wieder gelistet mit einem relativ zeitnahem Termin sogar. Momentan läuft sogar noch der Preisnachlass, den Apple bis 31. März gewährt, bevor der Bildschirm wieder teurer wird.

Wer übrigens schon ein Modell vor den Nachbesserungen gekauft hat, kann sich an LG wenden. Nach Angaben der Kollegen soll der Hersteller bereit sein, alte Bestände mit der zusätzlichen Abschirmung nachzurüsten, sodass Probleme mit zu nah aufgestellten WLAN-Routern behoben werden.