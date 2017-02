03.02.2017 - 10:41 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Als Apple Ende Oktober 2016 das neue MacBook Pro mit Touch Bar vorstellte, erklärte man gleichzeitig seine Abkehr aus dem Bildschirmgeschäft und kündigte eine Partnerschaft mit LG an. Daraus entstanden bereits zwei Produkte: das LG UltraFine 4K Display und das LG UltraFine 5K Display. Letzteres sorgt seit der Veröffentlichung im Dezember für einige unerwartete Problem, wenn es sich in der Nähe von WLAN-Routern befindet.



Nachdem am Montag Berichte auftauchten, dass WLAN-Router für einige Probleme mit dem LG UltraFine 5K Display sorgen. In den verschiedenen Foren berichten betroffene Nutzer, dass die Verbindung nur vereinzelt funktioniert, wenn sich der WLAN-Router in einem Umkreis von etwa 2 Metern um das Display befindet. Die Website AppleInsider beschreibt, dass das Problem nicht in allen Konfigurationen auftrete und man bei dem eigenen Test zwei „802.11ac"-Router in weniger als einem Meter Entfernung betrieben hat, ohne dass Fehler aufgetreten sind.

Die Verbindungsfehler traten erst auf, als man die Testeinheit in einer dichteren Wohnumgebung aufbaute. Die Seite besorgte sich also ein zweites Testgerät und konnte wiederum keinerlei Probleme durch WLAN-Router oder andere Störquellen feststellen. Dazu hielt man einen Router direkt auf das Display und benutzte eine 1000W-Mikrowelle in kurzer Entfernung. Es konnten keine Probleme festgestellt werden.

Die Website bestätigte auch, dass man drei verschiedene „Thunderbolt 3"-Kabel benutzt habe. Während Apple und LG das Problem genauer untersuchen, haben die Kalifornier bereits eine erste Idee. Laut einer Quelle innerhalb Apples hat die erste Analyse ergeben, dass die Fehler von einer unzureichenden RFI-Abschirmung bei einer sehr geringen Menge an mit dem Monitor mitgelieferten Kabeln kommen können. Das Problem werde jedoch noch weiter untersucht.