27.10.2016 - 22:45 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Es gibt wieder so etwas Ähnliches wie einen offiziellen externen Monitor von oder besser gesagt bei Apple. Genau genommen sind es sogar zwei. Sie haben nur einen kleinen Schönheitsfehler: Sie sind von LG. Apple kündigte ihre Verfügbarkeit auf der Keynote an. Sie richten sich speziell an Besitzer des MacBook Pro. LG hat sie in 21,5 und 27 Zoll auf den Markt gebracht, ansonsten teilen sie die Tugenden der iMac-Displays.



Externer 5K Monitor von LG für das MacBook Pro (Bild: LG)

Das neue MacBook Pro kommt mit bis zu vier Thunderbolt-3-Schnittstellen. Da fragt man sich natürlich einerseits, was soll man damit und andererseits, wo würde man einen Bildschirm anschließen? Genau dort, denn die passenden Bildschirme wurden ebenfalls gleich mit angekündigt.

LG-Monitore mit 4K und 5K-Auflösung

Die Bildschirme entstammen beider der UltraFine-Reihe und wurden auf die Bedürfnisse des MacBook Pro in 13 und 15 Zoll optimiert. Sie werden in zwei Größen angeboten, 21,5 und 27 Zoll. Genau wie die gleich großen iMacs kommen sie mit ener Auflösung von 4096x2304 bzw. 5120x2880 Pixeln. Des Weiteren unterstützen sie den erweiterten P3-Farbraum und können mit einem einzigen Thunderbolt-3-Kabel angeschlossen werden. Damit ist es auch möglich, den Laptop gleich aufzuladen.

Die Monitore kommen drei USB-C-Anschlüssen, integrierten Lautsprechern, einer Kamera und einem Mikrofon. Zumindest das 5K-Modell benötigt zwingend das neue MacBook Pro, weil es eine Thunderbolt-3-Verbindung voraussetzt.

Apple-Preise im Apple-Store

Die beiden Bildschirme werden im Apple Store angeboten. Das 5K-Display kostet 1399 Euro und ist „ab Dezember” verfügbar. Die 4K-Ausgabe soll in „5 bis 7 Wochen” verschickt werden und kostet 749 Euro. Auf der Keynote wurde erwähnt, dass die Bildschirme in Zusammenarbeit mit Apple entwickelt wurden. Ob das nun das Ende der eigenen Monitore bedeutet, ist nicht überliefert.