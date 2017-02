10.02.2017 - 11:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit rund zwei Wochen ist bekannt, dass das LG UltraFine 5K Display über einen ungewöhnlichen Fehler verfügt, der vor allem in der Nähe von WLAN-Routern auftritt. LG arbeitet daher intensiv an einer Lösung für das Problem. Allerdings werden dadurch auch die Lieferzeiten negativ beeinflusst, sodass diese im Apple Online Store auf fünf bis sechs Wochen hochgeschnellt sind und auch keine Abholung in einem lokalen Store möglich ist.



Wer aktuell ein LG UltraFine 5K Display bestellt, sollte sich auf eine längere Lieferzeit einstellen. Nachdem in der letzten Woche bekannt wurde, dass die Abschirmung bei dem Display Probleme in der Nähe von WLAN-Routern aufweist, arbeitet LG derzeit mit Hochdruck an einer Lösung. Mit der längeren Wartezeit möchte man nun sicherstellen, dass alle neuen Bestellungen mit einem Hardware-Update für das Störungsproblem ausgeliefert werden.

Zwar ist das Display schon seit Dezember letzten Jahres erhältlich, aber erst in der letzten Woche wurden die Störungen durch WLAN-Router bestätigt. Alle ab Februar 2017 gefertigten UltraFine 5K Displays sollen daher mit zusätzlicher Abschirmung ausgeliefert werden, die gegen die elektromagnetische Strahlung von Routern schützt.

Auch Kunden, die die Geräte bereits erhalten haben, sollen ebenfalls von der neuen Abschirmung profitieren. Dazu sollen sich diese einfach an den LG-Support wenden, um eine entsprechende Reparatur zur Lösung des Problems zu erhalten.

Das UltraFine Display wurde in Zusammenarbeit mit Apple entwickelt, da sich da kalifornische Unternehmen aus dem Display-Geschäft zurückgezogen hat. Mit der Kooperation sicherte man eine neue Display-Generation für die neuen „MacBook Pro"-Modelle, die via Thunderbolt 3 miteinander verbunden werden. Aktuell gibt es im Apple Online Store einen Rabatt von 25 Prozent. Dieser ist allerdings nur noch bis zum 31. März 2017 gültig.