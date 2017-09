12.09.2017 - 20:19 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Da ist es endlich. Apple hat die Katze aus dem Sack gelassen und soeben im neuen Steve Jobs Theater das iPhone X angekündigt. Bereits der Name zeigt, dass es in einer anderen Liga spielt und nicht der typischen Nummerierung folgt. Mit dem OLED-iPhone positioniert Apple ganz klar ein neues Flaggschiff, welches richtungsweisend für die kommenden Geräte-Generationen ist. Wir haben sämtliche Fakten zum Premium-Modell für Sie zusammengefasst.



iPhone X: Die Leaks - „Sie sind wahr. Einfach alle.“

In diesem Jahr war die Spannung besonders hoch, da Apple schon über drei iPhone-Generationen ein nahezu unverändertes Design beibehielt und damit bei dem einen oder anderen Nutzer für Unmut sorgte. Lediglich das iPhone 7 Plus stoch mit seiner Dual-Kamera hervor. Daher wunderte die Aufregung zum zehnjährigen iPhone-Jubiläum nur wenig und brachte damit schon sehr früh diverse Leaks hervor. Zuletzt musste Apple vor wenigen Tagen einen ganz besonderen Schlag entgegen nehmen: den iOS 11 GM Leak, der viele Details verriet. Doch nun ist alles vergessen und nicht alle Insider-Informationen haben ins Schwarze getroffen.

Design

Es kam wie es kommen musste und wie man es bereits von den zahlreichen Leaks gesehen hat. Beim iPhone X wird nahezu die ganze Front durch das neue OLED-Display abgedeckt, sodass nur eine kleine Lasche mit der Kamera, der Ohrmuschel sowie den 3D-Sensoren vorhanden ist. Auffällig ist auch, dass Apple erstmals seit dem iPhone 3GS wieder auf eine schwarze Front bei allen Varianten setzt. Die Rückseiten können hingegen in Spacegrau und Silber gefärbt sein. Auf der Vorderseite ist nun der Home-Button verschwunden und macht Platz für das Display. Einige der Aufgaben wird daher die Seitentaste übernehmen, die bisher als Power-Button bekannt war.

Die Rückseite zeichnet ein ähnliches Bild. Die Antennenlinien sind nicht zurückgekehrt, dafür aber die schicke Glasrückseite, die wir seit dem iPhone 4 vermisst haben. Die Materialwahl kommt nicht von ungefähr und soll dem iPhone X ermöglichen per Induktion geladen zu werden. Apple geht dabei einen besonderen Weg und nutzt den bekannten Qi-Standard, was erstmals kabellosen Aufladen ermöglicht. Ansonsten lässt die Rückseite unschwer erkennen, dass auch eine Dual-Kamera integriert wurde, die allerdings im Vergleich zu bisherigen Geräten vertikal angeordnet ist. Doch dazu später mehr.

Super Retina Dsplay - Das iPhone ist kommt mit OLED-Display

Nun aber zum Kernstück des iPhone X. Das brillante OLED-Display. Dieses bietet zwar eine Diagonale von 5,8 Zoll, aber lässt das Premium-iPhone nicht viel größer werden als ein normales iPhone 8 mit 4,7-Zoll-Display, da der Bildschirm die gesamte Front einnimmt. Zusätzlich bringt die OLED-Technologie einen entscheidenden Vorteil. Sie schon den Akku, da schwarze Pixel keine Energie benötigen und sich damit positiv auf den Kontrast auswirken. Dadurch ist auch HDR sowie Dolby Vision möglich.

Wenn Sie sich fragen, wie Sie den Home-Bildschirm ohne Home-Button erreichen, dann ist die Frage nun geklärt. Sie wischen einfach von unten nach oben. Jederzeit. Siri lässt sich hingegen mit der Seitentaste aufrufen oder natürlich per Zuruf „Hey Siri“.

Face ID: Die Gesichtserkennung mit TrueDepth Camera System

Wenn Sie auf das iPhone schauen, erkennt es nun Ihr Gesicht, um das iPhone zu entsperren. Dazu hat Apple zahlreiche Sensoren in der Front verbaut. Diese erkennen Ihr Gesicht trotz Brille, Bart oder Mütze. Face ID lernt Sie im Laufe der Zeit kennen und analysiert Ihr Gesicht mit jeder Entsperrung. Allerdings wird Ihre Aufmerksamkeit verlangt. Wenn Sie also wegschauen oder die Augen geschlossen haben, wird Ihr iPhone nicht entsperrt. Apple Pay und Drittanbieter-Apps unterstützen den neuen Standard ebenfalls wie Touch ID.

Zusätzlich ermöglichen die Sensoren ein cooles Feature: Animojis. Dabei handelt es sich um animierte Emojis, deren Emotionen Ihr Gesicht widerspiegeln. Dabei wird nicht nur der Gesichtsausdruck aufgezeichnet, sondern das Animoji kann auch mit Ihrer Stimme sprechen.

Das bringt die neue Dual-Kamera

Während das iPhone 8 Plus ebenfalls mit einer Dual-Kamera glänzt, fällt beim iPhone X die vertikale Anordnung der Elemente auf. Die beiden Linsen bieten einmal mehr zahlreiche Verbesserungen und sind mit 12 Megapixeln aufgelöst. Durch die neuen Sensoren werden auch mehr Details sichtbar und steigern die Leistung im Low-Light-Bereich. Im Gegensatz zum iPhone 8 hat das X in beiden Kameras einen optischen Bildstabilisator.

Völlig neu ist das Belichtungssystem. Apple nennt dies Portrait Lighting und macht aus Ihrem Foto ein echtes Kunstwerk. Dies geschieht vor Ort und in Echtzeit. Dafür stehen Ihnen mehrere Vorlagen zur Verfügung, die Lichteffekte simulieren und bisher ungeahnte Ergebnisse hervorbringen werden.

Gleichzeitig bestätigte man, was wir schon lange wussten. Das neue iPhone X wird Videos in 4K mit 60 Bildern pro Sekunden aufnehmen, während Slo-Motion-Aufnahmen nun in 1080p mit 240 Bildern pro Sekunde möglich sind. Daneben hat die Dual-Kamera neue Features für die erweiterte Realität in petto, die das Tracking von ARKit nochmals verbessern sollen. Die Frontkamera heißt nun TrueDepth Camera und kann dank der Tiefensensoren ebenfalls Porträtfotos aufnehmen.

A11 Bionic: Jetzt mit sechs Kernen

Einmal mehr ist das iPhone X das leistungsstärkste iPhone, das es je gab, muss sich aber den Titel mit dem eben vorgestellten iPhone 8 teilen. Von dem neuen A11 Fusion befeuert, liefert es laut Apple einen Zuwachs von 25 Prozent Mal gegenüber dem A10 Fusion, der im iPhone 7 zum Einsatz kommt. Der neue Chip bringt sogar eine Stunde mehr Akkulaufzeit mit. Unterstützt wird der 64-Bit-Prozessor wieder von Apples Motion-Koprozessor M11, der wieder zahlreiche Nebenaufgaben übernehmen wird. Die GPU wird 30 Prozent schneller sein als beim Vorgänger.

Die neue Hardware bietet auch einen schnelleren Autofokus sowie eine bessere Low-Light-Performance. Gleichzeitig macht das iPhone X eine deutlich bessere Figur in Sachen Akkulaufzeit und soll sogar zwei Stunden mehr Laufzeit bieten als das iPhone 7.

Ebenfalls an Bord sind neben Bluetooth 5.0 und NFC auch das ultraschnelle 802.11 a/b/g/n/ac WLAN mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 433 Mbit/s sowie schnelleres LTE mit bis zu 450 Mbit/s, damit ist das iPhone X auch bereit für Voice-over-LTE-Breitbandanrufe.

Preise & Verfügbarkeit

Das iPhone X kann ab dem 27. Oktober vorbestellt werden. Der Preis beim Einstiegs-Modell mit 64 GB Speicher liegt bei 1.149 Euro. Das 256 GB-Modell wird hingegen mit 1319 Euro deutlich mehr kosten.

Die neuen Geräte sind ab dem 3. November 2017 im Laden erhältlich und kommen damit deutlich später als die Apple Watch Series 3, das iPhone 8 und iPhone 8 Plus sowie das neue Apple TV 4K.