11.09.2017 - 19:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In ziemlich genau 24 Stunden wird Apple das iPhone 8 und iPhone 8 Plus vorstellen. Zum zehnjährigen Jubiläum wird es aber noch ein zusätzliches Modell geben. Mit dem iPhone X will das kalifornische Unternehmen einen Ausblick in die Zukunft geben und wird dabei auf neue Technologien setzen. Doch wirklich beeindrucken dürften dabei die geringen Abmessungen des Geräts: Trotz des größten Displays wird es nicht das größte iPhone.



Das iPhone X wird sich wohl zwischen dem iPhone 8 und 8 Plus positionieren - zumindest in Sachen Abmessungen (Bild: iDropnews: https://www.idropnews.com/iphone-8/)

Morgen ist der Tag auf den viele Apple-Fans, und ich auch, lange warten mussten. Das Unternehmen mit dem ikonischen Apfel-Logo wird endlich sein jährliches Update zur iPhone-Reihe präsentieren. In diesem Jahr wird allerdings das „one more thing“, quasi das i-Tüpfelchen, erwartet, da sich die Veröffentlichung des ersten Apple-Smartphones zum zehnten Mal jährt. Daher soll es neben dem üblichen 4,7-Zoll- und 5,5-Zoll-Modell noch eine weitere Variante geben. Diese soll mit einem übergroßen 5,8-Zoll-Display daherkommen. Im Gegensatz zu den anderen beiden und auch allen bisherigen Modellen wird Apple allerdings nicht auf ein LCD setzen, sondern wird erstmals ein OLED-Display im iPhone verbauen. Durch die neue Technologie wird der eigentliche Clou überhaupt erst möglich: Trotz 5,8-Zoll-Diagonale ist das iPhone X kleiner als das iPhone 8 Plus, welches mit einem 5,5-Zoll-LCD ausgestattet sein wird. Gleichzeitig soll es nicht sonderlich größer als das 4,7-Zoll-„iPhone 8“ sein, was es für mich zum perfekten iPhone machen könnte.

Lange war ich nämlich ein Gegner von großen Smartphones und habe den Wechsel von 3,5 Zoll auf 4 Zoll und schließlich auf 4,7 Zoll leicht widerwillig mitgemacht, da ich ein kompaktes Gerät in der Hosentasche bevorzuge. Mit dem iPhone 7 Plus änderte sich dies dann. Nach kurzer Bedenkzeit entschied ich mich für das größere Modell. Dies lag an dem Argument überhaupt: die Dual-Kamera. Allerdings gestaltete sich die Bedienung nicht immer leicht und auch nicht jede Hosen- oder Jackentasche bot dem 7 Plus ausreichend Platz. Mit schützender Hülle wurde es abermals schwieriger. Natürlich gewöhnt man sich an (fast) alles und arrangierte sich mit dem Umstand ein großes Smartphone zu besitzen. Zumal Videos anschauen, surfen im Internet, lesen von eBooks oder natürlich das Fotografieren auf dem 5,5-Zoll-Display deutlich komfortabler ist als auf einem 4,7-Zoll-Display oder kleiner.

Nachdem ich in der vergangenen Woche das iPhone 7 Plus verkauft habe und nun übergangsweise ein kleines iPhone 6 nutze, musste ich mich natürlich wieder umgewöhnen. Dabei habe ich natürlich wieder die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Größen zu spüren bekommen. Zum einen kann ich den kleinen Bildschirm mit einer Hand bedienen, passt perfekt in jede Tasche und ist natürlich angenehm leicht. Auf der anderen Seite vermisse ich die Dual-Kamera, speziell den Telezoom, die größere Tastatur sowie natürlich die höhere Auflösung samt den Querformat-Ansichten.

Das iPhone X schleicht sich genau in die Lücke zwischen den beiden Gerätegrößen und könnte sich daher als „goldenen Mitte“ beweisen. Während andere Hersteller die „alten“ Größen beibehalten und nur die Displays bis zu den Rändern ziehen, geht Apple einen anderen Weg und reduziert die Abmessungen trotz High-End-Hardware und innovativer Ideen. Sollten sich die Leaks morgen Abend bewahrheiten, dann wird es wohl nicht nur mich freuen, sondern auch viele andere Nutzer, die eher einen kleinen Formfaktor bevorzugen, aber dennoch nicht auf Funktionen verzichten möchten. Welchen Preis Apple dafür verlangen wird, ist noch ungewiss und dürfte allerdings für die meisten das Zünglein an der Waage sein.