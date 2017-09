Das hardwrk ultra-slim Case für iPhone X schützt das neue, schicke und besonders wertvolle Apple-Smartphone vor Kratzern, Dellen, Stößen und Flecken - ganz ohne dabei dick aufzutragen. Anlässlich der heutigen Enthüllung des Jubiläums-iPhone gewährt hardwrk bis zu dessen offiziellen Verkaufsstart am 3.11.2017 satte 50 Rabatt, der entsprechende Gutscheincode für den Kauf bei Amazon.de lautet ultraslm.

Das hardwrk ultra-slim Case für iPhone X schmiegt sich an das neue Apple-Smartphone wie eine zweite Haut, es bietet optimalen Schutz bei geringer Dicke und niedrigem Gewicht. Darüber hinaus glänzt das Case durch passgenaue Fertigung: Kameras, Mikrofon und LED-Blitz sind millimetergenau ausgespart, alle Anschlüsse und Bedienelemente bleiben direkt erreichbar.

hardwrk ultra-slim Case für iPhone X: Halber Preis & sofort lieferbar

Das iPhone-X-Case von hardwrk lässt sich ab sofort in sechs verschiedenen Farbvarianten bestellen und ist, solange Vorrat reicht, sofort lieferbar. So ist man zum Verkaufsstart des iPhone X bestens gerüstet und kann das teure iPhone-Spitzenmodell direkt von Tag 1 an durch eine Hülle schützen. Das hardwrk ultra-slim Case für iPhone X kostet regulär 14,95 Euro, bis einschließlich des 3. November 2017 wird das Case mit 50 Prozent Rabatt zum Preis von lediglich 7,47 Euro angeboten – um den Rabatt zu beanspruchen, muss beim Bestellvorgang lediglich der Gutscheincode ultraslm angegeben werden.