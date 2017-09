Ein neuer Tag, ein neuer Benchmark: Apples iPhone 8, 8 Plus und iPhone X sind mittlerweile offiziell im Ranking von Geekbench aufgetaucht. In dieser Liste rangieren die Geräte deutlich vor der Konkurrenz von Huawei (P10), Xiaomi (Mi 6) oder Samsung (Galaxy S8). Damit bestätigt sich das Ergebnis des AnTuTu-Benchmarks. Apples aktuelle Smartphone-Generation hat einen enormen Sprung gemacht. Sieht man aber genau hin, muss der Konkurrenz Angst und Bange werden, denn Apples effizientes Chip-Design fördert verblüffend viel Leistung zu Tage.

Normalerweise bin ich eher Apple-skeptisch, weil ich allem gegenüber skeptisch bin. Aber gerade im Bereich von Prozessor-Design zeigt das Unternehmen aus Cupertino ein ums andere Mal, wie man Effizienz und Leistung verbinden kann.

Eine kleine Randnotiz: Der Geekbench liest den RAM der Geräte aus. Demnach verfügt das iPhone 8 über 2 GB, das 8 Plus und das X über jeweils 3 GB. Apple bleibt damit seiner Linie treu und verbaut nur so viel Speicher wie notwendig. Zum Vergleich: Das Huawei P10 und das Samsung Galaxy S8 nutzen 4 GB RAM, das Xiaomi Mi 6 sogar 6 GB. Grundsätzlich könnte die Verwendung von mehr Arbeitsspeicher zu besseren Leistungswerten führen. In der Praxis ist das aber kaum der Fall, weil Systeme und Apps nicht darauf abgestimmt sind, zumindest wenn das System nicht iOS heißt.

Geekbench mit offiziellen Zahlen zum iPhone 8, 8 Plus und X

Vor der Präsentation des iPhone 8/X tauchte schon einmal ein Gerät im Benchmark auf, das vorgab Apples A11 Bionic zu nutzen. Mittlerweile hat Geekbench die Mobiltelefone offiziell in der Liste geführt. Vermutlich handelt es sich um Testgeräte, die an Journalisten ausgehändigt wurden; Jeder kann die Geekbench-App gratis auf dem Smartphone installieren.

Die Ergebnisse sind, wie schon von AnTuTu angemerkt, überragend. Im Einkern-Test von Geekbench schafft das iPhone 8 25 Prozent mehr Leistung als der Vorgänger, im Mehrkern-Test ist es sogar 80 Prozent schneller. Außen vor bleibt die Leistung, die die Smartphones zusätzlich bieten, über Chips für die Berechnung von Maschinenlern-Algorithmen oder die GPU. Apple gab an, dass letztere 30 Prozent schneller sei als im Vorgängermodell und es sich dabei erstmals um ein eigenes Grafikchip-Design handele.

iPhone mit effizientem Chip-Design

Im Geekbench zeigte schon Apples A9, der im iPhone 6s (Plus) und dem SE werkelt, dass im Bereich des Einkern-Arbeitens, das für sehr viele Standardaufgaben zur Anwendung kommt, selbst dieser Chip bzw. dieses Gerät noch schneller ist als die aktuellen Android-Flaggschiffe. Das iPhone SE schafft 2410 Punkte (Single Core), wohingegen das P10, Mi 6 und S8 alle unter 2000 Punkten bleiben.

Geekbench-Benchmarkergebnisse im Vergleich (Bild: MacRumors)

In der Mehrkern-Leistung sind die genannten Geräte etwas schneller als das iPhone SE (4043 vs. 6495 beim S8, 5763 beim P10 und 5996 beim Mi 6). Das ist absolut betrachtet ein Fingerzeig, der der Konkurrenz Sorgenfalten in die Stirn treiben sollte. Denn: Apples Chip-Design ist dermaßen effizient, dass es schon vor zwei Jahren eine vergleichbare Leistung mit deutlich weniger Prozessorkernen erhielt. Der A9 hat nämlich nur zwei Prozessorkerne. Apples A10 Fusion verfügt über vier Kerne (zwei schnellere, zwei energieeffizientere) und der A11 Bionic hat nun sechs Kerne (ebenfalls nur zwei schneller getaktete, mit vier energieeffizienteren). Die Konkurrenz? Die setzt schon seit einiger Zeit auf Achtkern-Geräte, mit vier schneller getakteten und vier weniger energiehungrigen Kernen.

iPhone 8 (Plus) und X schlagen Android-Konkurrenz um Längen

Apples neue Smartphones schaffen zwischen 4017 (X) und 4189 (8) Punkten im Einkern-Test bei Geekbenchi. Das ist mehr als doppelt so viel wie Samsungs Galaxy S8 bietet. Im Mehrkern-Test erzielen die Geräte zwischen 9286 (X) und 9983 (8) Punkten. Die Differenz hängt auch mit unterschiedlichen Displayauflösungen zusammen. Doch genau das wurde dann immer ins Feld geführt, wenn es darum ging, die „schlechteren“ Ergebnisse der Android-Geräte zu kaschieren. Tatsächlich aber nutzt das iPhone X eine höhere Auflösung von 2436 x 1125 Pixel. Das P10 und das Mi 6 verwenden 1080p, wie auch beim iPhone 8 Plus und einzig das Galaxy S8 nutzt noch mehr Bildpunkte am Display. Die Leistungsdaten der Android-Konkurrenten können Sie dem Bild oben entnehmen oder aus den vorherigen Absätzen im Fließtext nachvollziehen.

Wettbewerber müssen sich sputen, sonst sehen Sie kein Land mehr

Was bedeutet das aber nun? Und warum muss sich die Konkurrenz tatsächlich Sorgen machen? Stellen Sie sich vor, Apple würde seinen Chips mehr Kerne spendieren. Von jetzt auf gleich würde die Leistung durch die Decke schießen, selbst wenn diese natürlich nicht 1:1 skaliert. Das könnte das Unternehmen mit Sicherheit, tut es aber nicht, um den Energiehaushalt der Smartphones besser im Griff zu haben. Dann müssten die Wettbewerber eingestehen, dass Sie in den vergangenen Jahren bei der Weiterentwicklung der Prozessoren geschlafen haben. Samsung nutzt in den Geräten, die für den westlichen Markt bestimmt sind, wie viele Mittbewerbe, die Prozessoren von der Stange von Qualcomm. Genau dies ist aber der Unterschied zu Apple, das seine Chips selbst designt.