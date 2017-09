Erste Zahlenspiele rund um Apple A11 Bionic: Es war nur eine Frage der Zeit, bis es erste Benchmark-Ergebnisse des neuen SoC aus Apples iPhone 8, 8 Plus und iPhone X geben würde. Trotzdem überrascht der Zeitpunkt der Veröffentlichung, da „offiziell“ noch gar keine Geräte im Umlauf sein dürften. Bei genauerer Betrachtung ist das aber nicht ganz richtig. Denn Apple hat erste Geräte schon an Journalisten und einige „Bekannte“ ausgegeben, in jedem Fall vom neuen 8er. Im Antutu-Benchmark weist der Chip nun die Android-Konkurrenz und seinen Vorgänger in die Schranken.

Der Chip im iPhone X weiß zu überzeugen (Bild: Apple)

Konkurrenz konnte ein Jahr nicht nachlegen

Letztes Jahr veröffentlichte Apple seine neuen Smartphones und Tablets mit dem A10(X) SoC. Wie viel Leistung die Geräte bieten, zeigen in der Theorie Benchmarks. Benchmarks wie Antutu. Stand heute befinden sich sowohl das iPhone 7 als auch das iPhone 7 Plus beide „quasi“ in den Top 10. Quasi deshalb, da das Plus-Modell sich tatsächlich auf Rang 9 wiederfindet (insgesamt 167.891 Punkte), während das „kleine“ Modell auf Platz 11 rangiert (mit 158.057 Punkten). Nun muss man zum Antutu-Benchmark wissen, dass dieser auch den Arbeitsspeicher in Teilen in die Berechnung mit einbezieht. Entsprechend ist das kleinere Smartphone mit 1 GB weniger RAM (2 GB versus 3 GB) in diesem Punkt benachteiligt.

Apple A11 Bionic im Antutu Benchmark (Bild: Antutu)

iPhone 7 immer noch auf Augenhöhe

Drehen wir das Rad ein Jahr nach vorne. In der Zwischenzeit sind dutzende Android-Smartphones auf den Markt gekommen, auch neue Flaggschiff-Geräte, die dem iPhone Paroli bieten sollen. Darunter auch das Galaxy S8(+) von Samsung. Mit einem Qualcomm-Chip im Innern schafft das Plus-Gerät 172.711 Punkte, das kleinere S8 172.610 Punkte. In der reinen CPU-Wertung liegt das iPhone 7 (Plus) aus vergangenem Jahr noch immer vor den Samsung-Geräten. In übrigen Teil-Tests, auch bedingt durch 4 GB RAM in den Samsung-Modellen, haben die Geräte „Vorteile“. Die Anführungszeichen sind notwendig, denn trotz eines ganzen Jahres Entwicklungsvorsprung bringen die Konkurrenten im Antutu-Benchmark nur wenige Tausend Punkte mehr auf die Waage.

Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern die Bombe platzen lassen

Festhalten kann man schon jetzt, dass die Konkurrenz nicht in der Lage war, Apple großartig das Wasser abzugraben. Der Spitzenreiter in der Antutu-Tabelle, Stand heute, ist das OnePlus 5 mit 181.042 Punkten (13.151 Punkte mehr als Apples iPhone 7 Plus).

Und dann kam auf einmal der A11 Bionic. Antutu selbst hat die ersten Messergebnisse veröffentlicht. Laut dem Eintrag wurde das iPhone X getestet, ob das aber so stimmt, sei dahingestellt. In jedem Fall lässt das Ergebnis die Konkurrenz vermutlich nervös in Richtung Apple blicken, zumal das Unternehmen im A11 erstmals die GPU mit eigenem Design veröffentlichte. Das Ergebnis? 226.058 Punkte. 45.016 Punkte mehr als der aktuelle Android-Spitzenreiter. Wenn die Gerüchte darüber, dass das iPhone X lediglich 3 GB RAM haben wird, sich bestätigen, ist das Ergebnis umso erstaunlicher, da es gegenüber einigen Android-Spitzenreitern auch in diesem Punkt das Nachsehen hat.