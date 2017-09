​Jetzt vorbestellen: Das neue iPhone 8 und das iPhone 8 Plus sind fast da. Wenn Sie heute schnell genug sind, erhalten Sie es spätestens kommenden Freitag, am 22. September. Während Sie natürlich sowieso bei Apple eine Bestellung aufgeben können, gibt es gerade weil es sich um ein Smartphone handelt, vor allem weitere Bestellmöglichkeiten bei Deutschlands großen Mobilfunkanbietern. Vielleicht ziehen Sie aber auch den direkten Kontakt vor und wollen deshalb lieber bei Gravis, Saturn oder Media Markt ordern, um das Gerät nächste Woche vor Ort abzuholen, wenn Sie keinen Apple Store in der Nähe haben. Wir verraten Ihnen wo Sie jetzt ein neues iPhone kaufen können.

iPhone 8 und iPhone 8 Plus (Bild: Apple)

Das iPhone 8 bei der Telekom

Das iPhone 8 bekommen Sie natürlich bei der Telekom. Im vermeintlich besten Netz Deutschlands bietet Ihnen das Magenta-Unternehmen das Smartphone mit der „beliebtesten Kamera“ an, die jetzt noch besser geworden ist. Bei der Telekom können Sie beispielsweise das iPhone 8 mit 64 GB im Tarif MagentaMobil M für 299,95 Euro erhalten. Zudem fallen 39,95 Euro einmaliger Bereitstellungspreis an. Monatlich zahlen Sie für den Tarif 57,11 Euro über zwei Jahre Laufzeit, wenn Sie ihn online abschließen. Wenn Sie sich noch bis einschließlich 6. November für diesen Tarif entscheiden, erhalten Sie anfänglich zu den darin enthaltenen 3 GB außerdem 1 GB Highspeed-Volumen zusätzlich. Telefonie und SMS Flat in alle deutschen Netze sind im Tarif genauso enthalten wie EU-Roaming. Außerdem gibt es bei MagentaMobil M die (nicht unumstrittene) StreamOn-Option für Audio-Inhalte. Darüber können Sie beispielsweise den Traffic, der beim Hören von Musik über Apple Music anfällt, abrechnen. Er wird nicht auf Ihre eigentliches Volumen angerechnet.

Darf’s ein wenig mehr sein? Im Tarif MagentaMobil L enthalten sind 6 GB Traffic jeden Monat. Außerdem zahlen Sie 66,10 Euro monatlich während der zweijährigen Vertragslaufzeit. Für das iPhone 8 mit 64 GB werden in diesem Fall nur 199,95 Euro fällig. In diesem Fall steht Ihnen ebenfalls die Option StreamOn für Videoinhalte wie beispielsweise Netflix oder Sky Go zur Verfügung.

Tipp: Sie müssen die StreamOn-Option, sobald Ihr Vertrag zustande gekommen ist und Sie die SIM-Karte haben, „eingeständig“ in der Onlineverwaltung aktivieren. Alternativ können Sie das über den Kunden-Support tun.

Das iPhone 8 Plus in allen drei Farben (Bild: Apple)

Vodafone schenkt Ihnen drei Monate den Basispreis

Wenn Sie sich bis zum 30. September für einen Vertrag bei Vodafone entscheiden, bekommen Sie die ersten drei Monate den Basispreis und die Zuzahlung für das iPhone 8 „geschenkt“. Für den Fall des Tarifs Red M wären dies 3 x 41,99 Euro + 3 x 25 Euro Zuzahlung. In diesem Tarif erhalten Kunden momentan 4 GB Datenvolumen, EU-Roaming inklusive. Für das Gerät zahlen Sie einmalig 249,90 Euro zusätzlich. Die verbleibenden 21 Monate werden dann jeweils 66,99 Euro fällig.

Im Tarif Red L hingegen erhalten Sie 8 GB Inklusiv-Volumen und zahlen für das iPhone 8 mit 64 GB Speicher nur 149,90 Euro. Auch hier bekommen Sie bei Abschluss bis 30. September die ersten drei Monate Gebühr und Zuzahlung geschenkt. In den weiteren 21 Monaten der Vertragslaufzeit werden dann 76,99 Euro fällig.

Darüber hinaus bietet Vodafone Ihnen „optional“ noch die Buchung eines Zubehörpakets an, das man „StarterKit“ nennt. Es kostet einmalig 24,90 Euro. Darin enthalten sind eine Schutzhülle, ein KFZ-Ladegerät und eine Displayschutzfolie vom Hersteller Griffin.

Preisbeispiele für das iPhone 8 mit Mobilfunkvertrag MagentaMobil M MagentaMobil L Red M Red L Free M Free L iPhone 8 (64 GB) 299,95 199,95 249,90 149,90 49,00 49,00 Bereitstellung (einmalig) 39,95 29,99 Preis pro Monat 57,11 66,10 66,99 (18x) 76,99 (18x) 57,99 62,99 Kosten über Laufzeit 1.710,54 1.826,30 1.455,72 1.535,72 1.470,75 1.590,75 (Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen) Alle Preise in Euro. Irrtümer nicht ausgeschlossen.

Das iPhone 8 auch bei O2

O2 bietet mit seinen neuen Free-Tarifen auf den ersten Blick den meisten Inklusiv-Traffic. So bekommen Sie beispielsweise in der Kategorie O2 Free M bereits 10 GB. Dazu zahlen Sie einmalig einen Anschlusspreis von 29,99 Euro und außerdem eine Anzahlung von 49 Euro für das Gerät. Monatlich zahlen Sie im Verlauf des zweijährigen Vertrags jeweils 57,99 Euro. Im nächstgrößeren O2 Free L erhalten Sie sogar 20 GB jeden Monat. Anschlusspreis und Anzahlung sind identisch, wenn unsere Informationen nicht irren. Für den Tarif werden inklusive Gerät 62,99 Euro fällig.

Wenn Ihr Inklusiv-Volumen aufgebraucht ist, können Sie dennoch mit bis zu 1000 KBit/s weitersurfen. Allerdings werden Sie dann vom LTE- in das UMTS-Netz gewechselt. Eine Telefon- und SMS-Flat in deutsche Netze ist in diesen Verträgen ebenso inklusive wie bei der Konkurrenz, und auch EU-Roaming.

Sie haben schon einen Vertrag und suchen den Kontakt vor Ort?

Wenn Sie nicht bei Apple selbst bestellen möchten, und stattdessen den Kontakt vor Ort suchen, wollen wir Sie zumindest noch auf die alternativen Bestellmöglichkeiten bei Gravis, Saturn und Media Markt hinweisen. Diese drei Reseller werden das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus in jedem Fall ebenfalls anbieten zu Preisen ab 799,00 Euro. Sie können das Gerät dann in der Regel versandkostenfrei in einer Filiale Ihrer Wahl abholen. Doch auch bei den Resellern gilt, wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Es ist davon auszugehen, dass trotz größerer Verfügbarkeit die Nachfrage anfänglich das Angebot überschreiten wird.

Sollten Sie sich ein neues iPhone 8 (Plus) vorbestellen wollen, wünschen wir Ihnen in jedem Fall viel Erfolg dabei.