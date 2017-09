Schutz oder Schönheit fürs iPhone 8? Es ist oft eine Gewissensfrage: Für die einen ist das iPhone so hübsch, dass Sie es gerne der Öffentlichkeit zeigen möchten. Allerhöchstens greift man dann zu einer kristallklaren Schutzhülle, in der man das Innere noch sieht. Die anderen argumentieren, dass ein Gerät, das so viel Geld kostet, in jedem Fall zu schützen sei. Neben Cases fürs iPhone 8 haben wir auch Produkte wie Display-Schutzfolien herausgesucht, mit denen Sie Ihr Neues Apple-Smartphone „einpacken“ können.

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

> Das neue iPhone 8 Plus in drei Farben (Bild: Apple) <

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

>

Das neue iPhone 8 verwendet Glas als Verbundstoff für die Rückseite des Geräts. Es soll das bislang härteste seiner Art sein, also ziemlich bruchsicher, gleichzeitig aber gegen Kratzer gefeit. Dazu können Sie dank dieser Änderung das Smartphone mittlerweile „kabellos“ aufladen. In einem weiteren Beitrag werden wir Sie über passenden Zubehör informieren, mit dem dies möglich ist.

An dieser Stellen wollen wir Ihnen zunächst erstmal tatsächlich nur Schutzhüllen und Display-Schutzfolien und vergleichbare Produkte vorstellen.

Tipp Statt die Navigation durch unsere Galerie über die einzelnen Seitenzahlen vorzunehmen klicken Sie einfach an die linken und rechten Ränder der Bilder, um einfacher vor- und zurückzuspringen.

Sie sind der Meinung, hier fehlen noch Schutzhüllen? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare.