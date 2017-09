Das neue iPhone 8 (Plus) kann man bisher nur vorbestellen. Doch ab kommenden Freitag wird es ausgeliefert und auch im Einzelhandel angeboten. Die Leistungsfähigkeit von Apples neuem Smartphone, das sich ab sofort auch kabellos aufladen lässt, ist so oder so beeindruckend. Erste Benchmarkergebnisse zeigen, wie weit Apples eigenes Chip-Design den Hersteller vor die Konkurrenz bringt. Doch sind theoretische Benchmarks nicht alles. Wie schlägt sich das Gerät im Alltag? Welche Funktionen bietet es, und lassen diese sich sinnvoll einsetzen? Ist das iPhone X so viel besser, oder kann man auch das 8er kaufen? Diese und weitere Fragen werden wir im Folgenden zu beantworten versuchen, indem wir die Essenz aus den Testberichten der inländischen (Spiegel, BILD+, GQ) und ausländischen Presse daraufhin untersuchen und zusammenfassen.

> Das iPhone 8 und iPhone 8 Plus sind wieder wasserdicht (Bild: Apple) <

iPhone 8 oder 8 Plus?

Im letzten Jahr kam mit dem iPhone 7 erstmals eine Dualkamera ins Gerät. Die blieb allerdings dem Plus-Modell vorbehalten. Das ist 2017 nicht anders. Eine Frage, die alle potenziellen KäuferInnen deshalb umgibt: Lohnt sich der Aufpreis? Zunächst einmal bekommen Sie nicht mehr Leistung, dafür aber eine bessere Kamera für Porträtaufnahmen und einen größeren Akku, samt Bildschirm mit höherer Auflösung. Alle Tester zusammen teilen in diesem Fall die Erfahrung, dass es vor allem eine Frage der Präferenz ist. Wenn Sie viel unterwegs sind und gerne Schnappschüsse von Personen aufnehmen, werden Sie mit dem Plus-Modell etwas anzufangen wissen. Alle anderen werden die Dualkamera nicht vermissen, zumal sie, soviel wir im Augenblick wissen, keine echten Vorteile beispielsweise bei Augmented Reality bieten.

Eine Frage, bei der sich die Tester uneins sind: das Gewicht. Denn die neuen iPhones wiegen mehr. Manche finden das gut, andere schlecht.