10.02.2017 - 10:41 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit einiger Zeit wird spekuliert, dass Apple auch in diesem Jahr wieder ein großes März-Event abhalten wird. Dort sollen unter anderem die neuen „iPad Pro"-Modelle vorgestellt werden. Nun gibt es auch erste Hinweise seitens Apple, denn bereits jetzt beginnen die Lieferzeiten für das 12,9-Zoll-iPad in die Höhe zu schnellen. Hierzulande darf man sich aktuell zwei bis drei Wochen gedulden.



Während die Verfügbarkeit des 9,7-Zoll-„iPad Pro" noch sehr gut ist, scheinen sich die Lieferzeiten für das 12,9-Zoll-Modell langsam aber sicher zu verlängern. Derzeit führt der Apple Online Store verschiedene Varianten mit einer Lieferzeit von zwei bis drei Wochen. Dies lässt zum einen auf ein baldiges Update hoffen, kann jedoch auch mit allgemeinen Schwierigkeiten bei der Produktion zusammenhängen. Erst kürzlich gab Apple-CEO Tim Cook bekannt, dass man die iPad-Nachfrage in diesem Quartal unterschätzt hat und es Probleme mit einem Zulieferer gibt. Eine baldige Lösung sei auch noch nicht in Sicht. Dies würde die schlechte Verfügbarkeit des iPad Pro mit 12,9-Zoll-Display erklären. Ähnliche Probleme scheint es laut dem Apple-Analysten Neil Cybart auch bei der Apple Watch Series 2 und den AirPods zu geben, sodass auch hier Wartezeiten in Kauf genommen werden müssen.

Natürlich heizen die verlängerten Lieferzeiten auch die Gerüchte um die neue Generation an, die vielleicht schon im März vorgestellt werden könnte. Neben den bisherigen Modellen soll es wohl auch eine neue Größe geben. Dieses zusätzliche Modell soll mit einem 10,5-Zoll-Display daherkommen und sich vor allem an Bildungs- und Geschäftskunden richten. Gleichzeitig soll das 12,9-Zoll-Modell verschiedene Funktionen des kleineren iPad Pro erhalten. Dazu gehört etwas das verbesserte True Tone Display, dass automatisch die Farben und Intensität an die Umgebung anpasst. Daneben könnte es noch die gleiche 12-Megapixel-Kamera mit True Tone Flash erhalten. Im Gegensatz zum iPhone 7 soll der Kopfhörer-Anschluss erhalten bleiben.