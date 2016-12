28.12.2016 - 11:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple hat in den vergangenen Stunden eine kleine aber feine Änderung beim Bezahlvorgang im Apple Online Store vorgenommen. Mit der Aktualisierung hat man nämlich die Option „Vorkasse" als Bezahlmethode in Deutschland wegrationalisiert. Damit hat man zukünftig nur noch die Möglichkeit die Käufe in Apples Onlineshop per Kreditkarte (Visa, MasterCard und American Express), PayPal oder Ratenzahlung zu begleichen.



28.12.2016 - 11:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Ohne Vorankündigung und damit völlig überraschend hat Apple am gestrigen Abend die Bezahlmethode „Vorkasse" im Apple Online Store entfernt und damit eine wichtige Option für potentielle Käufer ohne Kreditkarte und PayPal gestrichen. Die Vorkasse ermöglichte eine einfache Vorabüberweisung der Rechnungssumme an Apple von einem Bankkonto aus. Über die Gründe für die Abschaffung kann jedoch spekuliert werden.

Ein möglicher Grund wäre beispielsweise die starke Lieferverzögerung bei Bestellungen, da die überwiesenen Beträge erst bei Apple eingehen und dann noch zugeordnet werden müssen. Der hohe Aufwand führte teilweise zu Verzögerungen von bis zu einer Woche, dadurch wurden die Bestellungen auch in der Prioritätsfolge herabgestuft, sodass Sie bei knappen Produkten meist noch länger warten mussten.

Weiter wird spekuliert, dass die Abkehr von der Vorkasse im Apple Online Store ein Zeichen sei, dass Apple Pay auch bald nach Deutschland kommt. Dies ist natürlich völlig spekulativ, da dieser Zwischenschritt in anderen Ländern nicht erfolgte. Laut Apple-VP Jennifer Bailey möchte man zwar Apples Bezahldienst schnellst möglich in weitere Länder, darunter auch Deutschland, bringen, aber dies benötigt aufgrund von Verhandlungen mit Banken einige Zeit.

Übrigens betrifft die Änderung in Apples Onlineshop bisher nur Deutschland. Ob ähnliche Maßnahmen auch in anderen Ländern vollzogen wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.