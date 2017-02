07.02.2017 - 19:42 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Tim Cook hat auf seiner Europatournee jetzt auch Stopp in Berlin gemacht und mit einem interessanten Startup über Diversität, Frauenquoten und Equal Pay gesprochen. Dabei machte er Station im Berliner Bezirk Kreuzberg und besuchte die Macher von Kitchen Stories.



Tim Cook war in Kreuzberg zu Besuch (Bild: Apple)

Kitchen Stories zeigen in ihrer App Kochvideos und Rezepte und gehört zu den erfolgreichen Apps in iTunes App Store. Doch ob sich die Macher dachten, dass sie eines Tages Tim Cook im Szenebezirk Kreuzberg in Berlin besuchen würde? Wohl kaum. Doch genau das ist heute passiert.

Der Apple-Chef sprach mit den Damen über die Geschlechterverteilung in Startups und bei Apple und betonte, dass es keine Einzelmaßnahmen geben kann, die Frauen dazu bringen, Unternehmen zu gründen. Vielmehr müssten erfolgreiche Unternehmerinnen als Vorbild für andere dienen, die sich durchbeissen müssen.

Um für Diversität in Unternehmen zu sorgen, müssten Frauen genauso gut bezahlt werden wie Männer und nicht etwa schlechter. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, doch in vielen Unternehmen ist es nach wie vor so, dass Frauen weniger für die gleiche Arbeit erhalten als Männer. Zudem betonte Cook, dass es keine einzelnen Maßnahmen geben könne, die dafür sorgen, dass ein Unternehmen für beide Geschlechter und Menschen unterschiedlicher Lebenseinstellungen gleichermaßen interessant wird. Man müsse aber alles tun, um allen Gruppen gerecht zu werden. Das sei Aufgabe des Unternehmensführers.

Bei Apple liegt der Frauenanteil aktuell bei 32 Prozent. 2014 betrug er nur 30 Prozent. Das Verhältnis könnte sich noch weiter verbessern. Aktuell sind 37 Prozent der Neueinstellungen weiblich. Bei Apple gibt es nach Angaben von Cook keine Unterschiede in der Bezahlung von Männern und Frauen, was aber große Anstrengungen bedeutete, um überhaupt festzustellen, wo Unterschiede lagen.

Im Rahmen seiner Europareise hatte Cook zuvor in Frankreich Apple Stores in Paris und Marseille besucht. In Deutschland war Cook bisher beim Möbelhersteller und Apple-Lieferanten Dula. Wir sind gespannt, wo es Tim Cook noch hinverschlägt. Ein Auftritt im Berliner Apple Store am Kurfürstendamm erscheint vielen Beobachtern als wahrscheinlich.