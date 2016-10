25.10.2016 - 10:55 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Am gestrigen Montagabend hat Apple etwas überraschend iOS 10.1 zum Download bereitgestellt. Eigentlich hatten wir das Update erst für heute erwartet. Bei der Betriebssystemaktualisierung handelt es sich in erster Linie um ein Stabilitäts- und Performance-Update. Neue Funktionen gab es eigentlich nur für japanische Anwender und Besitzer eines iPhone 7 Plus. Zusammen mit iOS 10.1 hat Apple aber auch neuen Versionen für sechs seiner Anwendungen für das Betriebssystem veröffentlicht.



25.10.2016 - 10:55 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Gestern Abend gab es nicht nur ein Update für iOS (Bild: Madebyvadim via MagicMockUp)

Apple hat gestern Abend nicht nur das Update auf iOS 10.1 veröffentlicht. Zusammen mit der Betriebssystemaktualisierung gab es auch neue Versionen für einige iOS-Anwendungen Apples. Wer das automatische Update für Apps in iOS nicht aktiviert hat, wird diese sechs Anwendungen manuell in der App „App Store“ unter dem Reiter „Updates“ rechts unten aktualisieren müssen. Für das Update dieser Anwendungen sollten sich Nutzer aber unbedingt im Wi-Fi-Netz befinden, da sie teilweise mehrere hundert MB und im Fall von GarageBand sogar über ein GB groß sind. Zum Vergleich: iOS 10.1 ist weniger als 200 MB groß.

Die sechs Anwendungen, die Apple mit iOS 10.1 aktualisiert hat sind:

GarageBand 2.1.2 (1,1 GB)

iTunes U 3.4 (41,6 MB)

iMovie 2.2.3 (636 MB)

Pages 3.0 (361 MB)

Numbers 3.0 (342 MB)

Keynote 3.0 (561 MB)

Obwohl die Aktualisierung für GarageBand beinahe doppelt so groß ist wie das nächstgrößere Update, beinhaltet sie im Gegensatz zu den anderen Aktualisierungen lediglich Stabilitätsverbesserungen und behebt einige Bugs. iMovie erhält dagegen neue Anbindungsmöglichkeiten an Dienste Dritter über die native iOS-Teilen-Funktion und iTunes U kommt nicht zuletzt mit einer ausgebauten 3D-Touch-Unterstützung. Die meisten neuen Funktionen erhalten aber die drei iWork-Anwendungen Pages, Numbers und Keynote. Diese Apps sind unter anderem besser an das iPad Pro und dessen Features angepasst worden und haben eine bessere Cloud-Anbindung sowie neue Tastaturkürzel erhalten.