​HomePod im Test. In dieser Woche kommt Apples Smart Speaker in den Handel. Nach ein paar ersten kurzen Hörtests folgen nun die umfassenden Reviews von Journalistenkollegen aus den USA, Großbritannien und Australien. Denn dort wird das Gerät zunächst angeboten. Wir bereiten für Sie die Quintessenz der Testberichte auf. Augenscheinlich sind sich alle einig, dass die Soundqualität ein besonders dickes Pfund ist, mit dem Apple punkten kann. Doch wie ist es um Siri bestellt? Wird der Sprachassistent seiner Aufgabe am Gerät gerecht? Oder hat die Konkurrenz das Unternehmen aus Cupertino abgehängt.

Was kann der HomePod?

Zu Beginn wollen wir noch einmal darüber aufklären, was der HomePod kann, und was nicht. Er gehört der Gruppe der sogenannten „Smart Speaker“ an. Das sind Lautsprecher, die mit dem Internet verbunden sind und auch die Musik kabellos im WLAN übertragen. Ergänzt wird diese Konnektivität durch einen Sprachassistenten. Bei Amazon ist es Alexa, bei Microsoft Cortana (ja es gibt auch Smart Speaker damit) und bei Google einfach der Assistant.

Zuletzt wurde man das Gefühl nicht los, dass Apples Siri ins Hintertreffen geraten ist. Zwar spricht Siri bei weitem die meisten Sprachen, nur hat sie scheinbar ein eingeschränktes Vokabular zur Verfügung. Wünschenswert ist, dass Apple im Sommer auf der WWDC 2018 eine umfangreiche Überarbeitung ankündigt. Doch schon im Vorfeld der Veröffentlichung des HomePod wurden Siris Kapazitäten speziell in Bezug auf das Musikverständnis ausgeweitet. Wie gut Siri diese Aufgabe am HomePod tatsächlich meistert, erfahren Sie im folgenden Überblick.

Der HomePod ist außerdem günstig im Unterhalt. Das ist selbst bei modernsten Elektrogeräten nicht selbstverständlich, bei Apple aber durchaus Programm. Sie bekommen in allen Geräten aus Cupertino im Vergleich zur Konkurrenz immer besonders viel Leistung bei niedrigem Stromverbrauch.

Darüber hinaus ist der Smart Speaker aus Cupertino kompatibel mit vielen iPhones und iPads. Das ist jedoch gleichbedeutend damit, dass Sie eines dieser Geräte benötigen, um den HomePod zu aktivieren. Ein wenig verhält es sich also, wie bei der Apple Watch. Die Einrichtung geht dann kinderleicht von der Hand.

Neben dem direkten Zugriff auf Apple Music, ihre iTunes-Bibliothek oder Podcasts, können Sie den Lautsprecher auch via AirPlay anweisen, alles abzuspielen, was Sie ihm über diesen Übertragungsweg übermitteln. Letztlich können Sie sogar das Apple TV mit dem Smart Speaker verbinden.

