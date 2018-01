​HomePod verbraucht wenig Strom. Apples Smart Speaker können Sie seit heute vorbestellen, allerdings nur in Großbritannien, Australien und den USA. Doch noch im Frühjahr soll das Gerät auch nach Deutschland kommen. Dann wird es in jedem Fall verhältnismäßig wenig Strom verbrauchen, zumindest für das, was es kann. Das sagt jedenfalls Apple. Aber ist das wirklich so?

Obwohl im HomePod von Apple sehr viel Technik steckt, verbraucht er sehr wenig Strom (Bild: Apple)

Umweltreport für HomePod

Apple hat heute den Stromverbrauch des HomePod in einem neuen Umweltreport vorgestellt (PDF). Das Gerät sei leistungsfähig und würde beim Abspielen von Musik trotzdem weniger Strom verbrauchen als eine herkömmliche LED-Lampe im Haushalt, die mit dem „ENERGY STAR“-Siegel ausgezeichnet wurde. Solche Lampen mit A19-Sockel verbrauchen im Schnitt offenbar 9 bis 10 Watt. Dies jedenfalls ist ein Wert, der aus Tabellen des Zertifizierers für ENERGY STAR hervorgeht (Stand: Januar 2018).

An der Stelle darf man schon einmal einhaken, wenn die LED-Birnen im eigenen Haushalt zwischen 3 und 6 Watt verbrauchen.

Verbraucht der HomePod wenig Energie?

Apples HomePod verbraucht in den USA und Japan unter 9 Watt. Die Europäische Variante nutzt 9,25 Watt. Im Niedrigenergie-Modus, der bei Inaktivität vorliegt, verbraucht das Gerät sogar nur 1,76 Watt.

So oder so ist das nicht besonders viel Verbrauch für die Leistung der Lautsprecher, oder? Der neue HomePod wird im Vergleich zur Konkurrenz von Amazon Echo Plus oder Sonos One besser klingen. Das haben Tests schon gezeigt. Vor dem Hintergrund ist es trotzdem interessant, einen Vergleich anzustellen. Der Echo Plus von Amazon verbraucht 2,4 Watt im Standby und aber nur 4,6 Watt bei 50 Prozent Lautstärke und Musik-Playback. Auch der Wert des HomePod spiegelt den Verbraucht bei einer Wiedergabe bei 50 Prozent Lautstärke wieder.

Der neue Sonos One verbraucht selbst im Standby 6,4 Watt. Bei der Wiedergabe von Musik bei 50 Prozent Lautstärke verbrauchte er 7,8 Watt. Dies geht aus Messungen von Carsten Knobloch hervor.

HomePod effizienter

Apples Smart Speaker ist in jedem Fall deutlich effizienter als die Konkurrenz. Wenn er eine deutlich verbesserte Audioqualität bietet, ist der Mehrverbrauch im Betrieb verschmerzbar. Doch gerade im Standby holt das Gerät seine Betriebskosten wieder rein. Denn gerade das ist vermutlich das häufigste Nutzungsszenario dieser Geräte. Sie stehen den ganzen Tag in der Gegend herum. Ab und zu werden wir ihnen ein paar Fragen stellen, ab und an hören wir darüber Musik.