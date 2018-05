HomePod (Bild: Alexander Trust)

Kommt ein Smart Speaker von Beats? Apple sei auf der Suche nach einem Partner für die Produktion eines weiteren cleveren Lautsprechers. Dazu hat sich das Unternehmen gerüchteweise MediaTek herausgepickt. Deutlich spektakulärer allerdings ist die Behauptung, dass der iPhone-Hersteller aus Cupertino offenbar den Smart Speaker unter der Beats-Marke veröffentlichen möchte. Als Preis sind 199 US-Dollar angedacht.

Der HomePod hat zuletzt nicht enttäuscht, aber auch nicht überrascht. Das Gerät ist momentan nur in den USA, Großbritannien und Australien erhältlich. Insgesamt erzielte Apple damit im ersten Quartal 2018 sechs Prozent Marktanteil am Smart-Speaker-Markt.

Bringt Apple einen Beats-Smart-Speaker?

Jetzt gibt es neue Gerüchte um einen günstigeren HomePod. Das aktuelle Modell wird zum Preis von 399 US-Dollar zuzüglich Steuern angeboten. Nun gibt es eine neue Meldung aus China. Auf der Plattform Sina wird das Gerücht gestreut, die günstigere Variante soll zum Preis von 199 US-Dollar angeboten werden.

Doch noch ein Detail verrät der neue Bericht, der sich auf Hinweise aus der Zulieferer-Kette beruft. Der günstigere Smart-Speaker soll unter der Beats-Marke verkauft werden. Wenn Apple seine eigene Premium-Marke nicht unter Druck setzen will, klingt es betriebswirtschaftlich zumindest plausibel, eine günstigere HomePod-Variante unter dem Beats-Label zu veröffentlichen.

Zum HomePod mini gab es vergleichsweise mehr Gerüchte als zu anderen Produkten in der letzten Zeit. Zunächst im März und dann im April ein weiteres Mal.

Der Preis ist ein Argument, die Technik auch

600.000 verkaufter HomePods zeigen, dass es Bedarf gibt für ein solches Gerät aus dem Hause Apple. Es zeigt aber auch, dass der Mix aus toller Audio-Qualität und hohem Preis aber auch nicht genügend Bedarf erzielt.

Dass es sehr wohl auch anders geht, zeigen Amazon und Google. Beide Hersteller verkauften mehrere Millionen Geräte im ersten Quartal 2018. Doch die kosten teilweise nur 40, 50 Euro und sind deshalb erschwinglich.

Wann kommt der HomePod nach Deutschland?

In Deutschland gibt es den HomePod noch nicht zu kaufen. Anfang Mai zeigte ein Support-Dokument, dass aber mit einer Veröffentlichung in Japan, Frankreich und Deutschland in absehbarer Zeit zu rechnen ist.

