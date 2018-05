Noch spricht der HomePod nur Englisch (Bild: Apple)

„Im Frühjahr“ – zu einer konkreteren Aussage lässt sich Apple bisher zum Thema Verkaufsstart des HomePods in Deutschland nicht bewegen. Ein neu veröffentlichtes Support-Dokument könnte nun einen Hinweis auf einen Start in naher Zukunft liefern.

Apple dürfte mit den Verkaufszahlen des HomePods nicht zufrieden sein. Bei der Vorstellung der aktuellen Quartalszahlen schwieg Tim Cook über konkrete Daten. Bisher ist der smarte Lautsprecher nur in den USA, Großbritannien und Australien verfügbar, soll dort aber eher wie Blei in den Regalen liegen. Die nächsten Länder, in denen der HomePod erhältlich sein wird, sind Frankreich und Deutschland. Offiziell soll es dort noch im Frühjahr 2018 losgehen.

Ein Verkaufsstart hierzulande ist also sowieso innerhalb der nächsten 7 bis 8 Wochen zu erwarten. Ein Support-Dokument lässt nun vermuten, dass es vielleicht sogar ein bisschen früher soweit sein könnte. Dort werden aktuell hauptsächlich die Audioquellen aufgelistet, die der HomePod nutzen kann. Allerdings gibt es in dem Dokument auch einen Abschnitt „Unterstützte Sprachen“. Und dort taucht nun erstmals neben Englisch auch Japanisch, Französisch und Deutsch auf. Apple arbeitet also im Hintergrund an den letzten nötigen Schritten, um den HomePod auch in diesen Ländern vertreiben zu können. Noch sind die Sprachen auf dem HomePod aber noch nicht als Update verfügbar. Wer also ein Gerät zum Beispiel aus England importiert hat, der muss sich noch ein bisschen gedulden, bis Siri auf dem smarten Lautsprecher Deutsch versteht und spricht.

Das der HomePod in Japan, Frankreich und Deutschland ein größerer Erfolg als in den bisherigen Ländern wird, ist eher nicht zu erwarten. Gerüchteweise arbeitet Apple aktuell an einer kleineren und günstigeren Version des Lautsprechers.

