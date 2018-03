Genaue Details zu einem kleineren HomePod-Modell sind noch nicht bekannt (Bild: Fotomontage)

Der HomePod ist noch nicht mal in Deutschland erschienen, da gibt es schon die ersten Gerüchte über einen Nachfolger, bzw. das nächste Modell dieser neuen Produktkategorie von Apple. Größe und Preis sollen sich noch dieses Jahr ändern.

Die Nachrichtenseite Economic Daily News aus Taiwan will herausgefunden haben, dass Apple noch dieses Jahr an einigen Preisschrauben drehen möchte. So sollen sowohl das neu Einstiegs-iPad, als auch das neue MacBook Air günstiger angeboten werden, als die aktuell verfügbaren Geräte. Beide Geräte werden wohl in den nächsten Monaten der Öffentlichkeit vorgestellt. Ob Apple dann entgegen seiner aktuellen Preispolitik tatsächlich günstigere Produkte anbietet, darf zumindest bezweifelt werden.

Der Bericht spricht allerdings noch von einem weiteren Gerät. So soll Apple auch noch an einem kleineren HomePod arbeiten. Bereits in der zweiten Jahreshälfte soll der „HomePod mini“ fertig sein und zwischen 150 und 200 US-Dollar kosten. Das aktuell nur in den USA, Großbritannien und Australien verfügbare Modell kostet 349 US-Dollar.

Ein kleinerer HomePod würde Sinn ergeben, um der deutlich breiter aufgestellten Konkurrenz auch bei günstigeren smarten Lautsprechern etwas entgegensetzen zu können. Sollten die Gerüchte stimmen, wird Apple wahrscheinlich auch bei diesem HomePod auf einen möglichst guten Klang setzen, um sich gegen Amazon und Google abzusetzen. Allerdings hat Apple auch beim großen HomePod noch genug Baustellen, die bearbeitet werden müssten. So fehlt aktuell noch die Möglichkeit zwei Geräte für Stereosound miteinander zu koppeln und AirPlay 2 verzögert sich auch.

