Die Verkaufszahlen des HomePod sind nicht zum ersten mal Thema von Spekulationen. Apple äußert sich nicht zu konkreten Zahlen, soll aber eine Analyse nach im ersten Quartal 2018 rund 600.000 Geräte verkauft haben. Auch wenn die Zahl nicht hoch klingt, für Apple könnten das ein gutes Ergebnis sein.

In einer aktuellen Studie untersucht Strategy Analytics den Markt für Smartspeaker im ersten Quartal 2018. Neben Anbietern wie Amazon und Google ist allerdings ein Punkt sehr interessant, nämlich der angenommene Marktanteil von Apple von 6 Prozent. Dies würde rund 600.000 verkauften Geräten entsprechen. Für ein Produkt von Apple scheint etwas mehr als eine halbe Million Geräte nicht sonderlich viel. Allerdings ist der Siri-Lautsprecher erst in drei Ländern verfügbar und der Markt für diese Geräte bereits hart umkämpft. Der HomePod könnte also nach einem Verkaufsstart in weiteren Ländern noch kräftig an Marktanteilen zulegen. Der Analyst Ming-Chi Kuo ging vor einigen Wochen sogar davon aus, dass es Apple im gesamten Jahr 2018 auf 2,5 Millionen verkaufte Geräte bringen könnte.

Marktführer ist weiterhin Amazon, Apple liegt auf Platz 4 (Bild: Strategy Analytics)

Mit einem solchen Ergebnis wäre der HomePod nicht der komplette Reinfall, wie bisher befürchtet wurde. Allerdings sind weder die Zahlen von Strategy Analytics wirklich sicher, noch die Prognose von Kuo. Wie gut, bzw. schlecht es wirklich um den HomePod steht, wird nur Apple wissen. Aber selbst mit 2,5 Millionen verkauften Geräten wäre die Konkurrenz noch lange nicht eingeholt. Amazon verkaufte der Studie nach im ersten Quartal 2018 rund 4 Millionen Echo-Geräte und belegt damit mit einem Marktanteil von 43,6 Prozent Platz 1. Google konnte seine Verkäufe um das siebenfache, auf 2,4 Millionen Geräte steigern und seinen Marktanteil auf 26,5 Prozent verbessern. Apple hat also noch viel zu tun.

