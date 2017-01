Lange war es still um Apples Variante eines modernen In-Car-Entertainment-Systems. Zu still. Zuletzt ließen gleich mehrere personelle Abgänge in Richtung Tesla sogar vermuten, dass Apple nicht nur das eigene Auto-Projekt, sondern auch gleich alles, was dazu gehört auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen hat. Mit der ersten Beta zu iOS 10.3 überrascht Apple in Sachen CarPlay allerdings mit einem Update.

Apple CarPlay: Mit großem Tamtam angekündigt, dann aber sträflich vernachlässigt. Jetzt folgt ein Lebenszeichen. (Bild: Mac Life)

Schon häufig haben wir uns darüber beklagt, dass Apple mit CarPlay zwar einen lohnenden Ansatz geschaffen hat, diesen aber nicht gebührend weiterverfolgt hat. Dabei ist die Funktionsweise so einfach wie genial: Je nachdem welches kompatible(!) Auto-Radio man eingebaut hat, verbindet man sein iPhone via Kabel oder Bluetooth – und fertig. Es gibt keinen zweiten oder gar dritten Schritt.

Apple CarPlay erfordert von Apps eine extrem reduzierte Oberfläche. Was während der Autofahrt durchaus sinnvoll und angebracht ist. (Bild: Mac Life)

Was ist CarPlay?

Anders als beispielsweise mit Mirrorlink in der Android-Welt wird mit CarPlay nicht der Inhalt des Smartphone-Bildschirms auf das Display des Entertainment-/Navigationssystems gespiegelt. Viel mehr spielt das iPhone eine ganz eigene, stark reduzierte Oberfläche aus. Eine, mit großen, leicht sichtbaren und zu leicht zu treffenden App-Icons. Und auch die Steuerung der Apps selbst ist reduziert. Während Apple als primären Weg der Bedienung auf Siri setzt, müssen Drittanbieter-Apps mindestens über ein stark vereinfachtes Interface verfügen.

Kritisiert haben wir Apple immer wieder dafür, dass man nicht genug andere Hersteller an Bord lässt. Zwar gibt es Apps von beispielsweise der Major League Baseball oder Amazon (Audible). Auch unser liebster Podcast-Player Overcast hat es auf CarPlay geschafft. Als Ergänzung zu iMessage fehlen aber weiterhin WhatsApp, der Facebook-Messenger, Threema und Co. Neben der Telefon-App fehlt Skype. Neben Karten eine ausgewachsene Navigations-App, wie die von Navigon. Und so weiter.

Neu ist das Dock am linken Rand. Hier erscheinen nun automatisch die zuletzt genutzten Apps, um schnell zu Ihnen zurückspringen zu können. (Bild: Mac Life)

Ein Dock für CarPlay

Daran hat sich auch mit diesem Update auf iOS 10.3 leider nichts geändert. Geändert hat sich aber eine nicht zu verachtende Feinheit: Am linken Rand der Oberfläche hat Apple dem CarPlay-System eine Art Dock spendiert. Hier kann man allerdings nicht seine favorisierten Apps ablegen. Vielmehr erscheinen hier automatisch die aktuell in Verwendung befindliche und die letzten beiden zuvor genutzten Apps. Befindet man sich auf dem Homescreen werden folgerichtig die letzten drei verwendeten Apps angezeigt.

Bislang hatte Apple hier nur eine ganz spezielle App vorgesehen: Karten. Und das auch nur, wenn man sich von der Karten-App navigieren ließ und während der Navigation in eine andere App wechselte; beispielsweise um einen anderen Podcast auszuwählen. Dann erschien oben links ein kleines Karten-App-Icon, um schnell zurückspringen zu können. Diese letzte Neuerung in CarPlay lässt uns freilich nicht in Jubelstürme ausbrechen. Aber immerhin zeigt sich, dass das Projekt CarPlay noch am leben ist und wir auf weitere, wichtigere Erweiterungen des Systems hoffen dürfen.