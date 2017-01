24.01.2017 - 19:22 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Das dritte große Update von iOS 10 wird nun mit zahlenden Entwicklern getestet. iOS 10.3 soll später auch an öffentliche Betatester verteilt werden. Die neue Version soll vor allem Fehler beheben, schreibt Apple. Auch ein AirPods-Suchmodus wurde implementiert. Eigentlich war noch mehr erwartet worden.



"Mein iPhone suchen" funktioniert jetzt auch mit AirPods (Bild: Apple)

"Mein iPhone suchen" funktioniert jetzt auch mit AirPods (Bild: Apple)

Apple hat mit iOS 10.3 das dritte große Update von iOS 10 veröffentlicht - vorerst aber nur als Beta 1 und nur für zahlende Entwickler. Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms Apple Seed dürften ihre Version in den nächsten Tagen erhalten.

Die Veröffentlichungsnotizen weisen nur auf Fehlerbehebung und Verbesserungen hin, während die Gerüchteküche vorher von einem Kinomodus mit Abdunkelung des User-Interfaces sprach. Der wird von Apple nicht erwähnt.

AirPods suchen mit Ortungsfunktion

Dafür erhält die Funktion “Mein iPhone suchen" nun auch eine Möglichkeit, verloren gegangene AirPods zu finden. Die Ohrhörer geben einen dabei einen so lauten Ton von sich, dass man sie in einer Wohnung finden soll. Wenn die AirPods mitsamt iPhone verloren wurden, kann die Funktion über iCloud.com auch den Standort der Ohrhörer auf der Karte anzeigen. Dazu müssen sie aber in Bluetooth-Reichweite des bei iCloud angemeldeten iOS-Geräts sein.

Safari in iOS 10.3 Beta 1 unterstützt nun eine neue Media Query, mit der Webentwickler alternative Darstellungsweisen für Nutzer bereitstellen können, die sich bewegende Inhalte nicht vertragen. Das ist die Fortführung einer Funktion, die Apple auch in iOS selbst eingebaut hat. So sollen Animationen reduziert oder gar ganz abgeschaltet werden. Einige Nutzern wurde davon übel.

Mit iOS 10.3 wird auch das neue Apple File System (APFS) eingeführt. Die Daten sollen von dem Update nicht verändert werden. Mit seinem neuen Dateisystem will Apple die Datenintegrität und -sicherheit erhöhen. Es wird nicht nur bei iOS sondern auch bei tvOS, macOS und watchOS eingeführt.

Apple hat außerdem eine erweiterte Unterstützung für HomeKit-Schalter integriert und Siri den Sport Cricket näher gebracht. Wer will, kann nun Ergebnisse der Indian Premier League und des International Cricket Council abfragen. Außerdem wurde in den Einstellungen eine neue Rubrik "Sicherheit" integriert und für die Podcast-App ein Widget integriert.

Registrierte Entwickler können iOS 10.3 Beta 1 auf Geräten installieren, die mit einem Konfigurationsprofil dafür freigeschaltet wurden.

Der Artikel wird aktualisiert, sofern sich neue Erkenntnisse über den Inhalt des Updates ergeben.