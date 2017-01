10.01.2017 - 10:35 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Schon vor einiger Zeit hat Apple bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen sein Interesse an neuen Bereichen geteilt. Damals kam im anschließenden Q&A die Frage nach dem „Interesse an VR" auf. Apple-CEO Tim Cook zeigte sich offen und fand die Entwicklung „cool". Auch die Firmenübernahmen und Patente deuten bereits mehrfach auf Anstrengungen in diesem Gebiet hin. Nun könnte Apple gemeinsam mit Carl Zeiss an einer „Augmented Reality"-Brille arbeiten.



(Bild: Robert Scoble)

Vor rund einem Jahr sprach Apple-CEO Tim Cook darüber, dass VR und auch AR mehr als nur Nischen sind und hält sie für „echt cool" mit „einigen interessanten Applikationen". Etwas später im vergangenen Jahr sprach er nochmals über die Möglichkeiten der Technologien und sieht sie auf lange Sicht als sehr wichtig an. Jetzt könnte etwas Bewegung seitens Apple in den Markt kommen. Laut dem Blogger Robert Scoble arbeitet Apple gemeinsam mit der Carl Zeiss AG zusammen und könnte bereits in diesem Jahr eine smarte Brille mit „Augmented Reality"-Funktionalität vorstellen.

Laut Scoble soll ein Zeiss-Mitarbeiter ihm gegenüber die Partnerschaft beider Unternehmen auf der CES 2017 in Las Vegas bestätigt haben. Zeiss war nämlich mit einem Stand im „Augmented Reality"-Bereich vertreten ohne eine echtes Produkt zu zeigen. Daher glaubt er, dass Apple das deutsche Unternehmen zum Stillschweigen gebracht hat, um Leaks zu verhindern.

Ein Zeiss-Mitarbeiter bestätigte das Gerücht, dass Apple und die Carl Zeiss AG an einer leichten „Augmented Reality/Mixed Reality"-Brille arbeiten, die vielleicht in diesem Jahr angekündigt werden könnte.

Allerdings kann der Wahrheitsgehalt von Scobles Aussagen nicht überprüft werden, sodass die Informationen mit Vorsicht zu genießen sind. Dennoch kam bereits in den vergangenen Monaten immer wieder das Gerücht auf, dass Apple an einer AR-Brille arbeitet, die sich drahtlos mit dem iPhone verbindet und verschiedene Daten ausgibt.