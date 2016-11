Laut einem aktuellen Bloomberg-Report arbeitet Apple zur Zeit mit Hochdruck an seinen „Augmented Reality"-Plänen. Dabei untersucht man derzeit die Möglichkeit eine eigene Datenbrille á la Google Glass und Microsoft HoloLens zu entwickeln. Noch ist der Wettbewerb gering und Apple sieht daher große Chancen auf dem Gebiet.

Nach diversen Anspielungen seitens Apple-CEO Tim Cook kamen nun neue Details zu Apples „Augmented Reality"-Projekt zu Tage. Laut einem Bloomberg-Report soll das Unternehmen zur Zeit das Gebiet erforschen und schaut sich die Möglichkeiten für die smarten Datenbrillen genauer an. Damit würde man einen weiteren wichtigen Schritt in die Sparte der Wearables machen.

Dem Bericht zufolge soll sich Apples Datenbrille kabellos mit dem iPhone verbinden und dem Träger Bilder sowie weitere Informationen anzeigen – ähnlich wie die Apple Watch. Die Kalifornier sollen bereits verschiedene Zulieferer kontaktiert und kleinere Mengen von speziellen Nahbereichsdisplays geordert haben.

Die Funktionen könnten Google Glass stark ähneln, sodass Apples Brille auch das Wetter anzeigen kann, Telefonate führen lässt und vielleicht auch Fotos aufnimmt. Einen entsprechenden Weg hat das Unternehmen bereits mit diversen Übernahmen eingeschlagen.

Die Brille ist vielleicht Apples erstes Hardware-Produkt, dass direkt auf AR (A.d.R. „Augmented Reality") abzielt, sagte einer der Leute. Cook hat die AR-Fähigkeiten durch Akquisen aufgestockt. In 2013 kaufte Apple PrimeSense, die die Bewegungserkennung hinter Microsofts Kinect entwickelt haben. Käufe von Software-Startups in diesem Feld folgten 2015 und 2016 mit Metaio Inc. und Flyby Media Inc.