08.03.2018 - 11:59 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Bildmontage: Mac Life)

3D Touch wird immer besser in iOS integriert. Die „Pop & Peek“-Funktion ist großartig. Die Interaktion mit Benachrichtigungen noch besser und ebenfalls toll sind die Quick Actions, über die Sie schnell und einfach in bestimmte Bereiche einer App vordringen können. Doch mit iOS 11 sind sie nicht mehr nur auf Apps beschränkt, sondern können auch an vielen weiteren Stellen verwendet werden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Funktion für Ordner nutzen.

Mit iOS 10 kam das „3D Touch“-Feature erst richtig in Schwung und mit iOS 11 wurde hier nochmals deutlich nachgebessert. Neben der intuitiven Bedienung von interaktiven Benachrichtigungen und anderen neuen Aktionen hat Apple dem iPhone 6s (Plus) und den neueren Geräten mit 3D Touch auch neue Quick Actions für Ordner spendiert. Diese sind vielleicht nicht so weitreichend wie bei Apps, aber dennoch äußerst nützlich.

3D Touch: So nutzen Sie Quick Actions auch mit Ordnern

In iOS 9 konnten Sie so fest auf einen Ordner drücken, wie Sie wollten. Es ist einfach nichts passiert. Erst mit der Softwareaktualisierung auf iOS 10 änderte Apple diesen Umstand. Mit einem iPhone X oder jedem anderen iPhone mit 3D Touch (ab iPhone 6s) können Sie über unterschiedlich festen Druck auf Ordner verschiedene Schnellfunktionen, sogenannte Quick Actions, ausführen.

Bisher haben Sie keinerlei Informationen darüber erhalten, welche App in einem Ordner eine Neuigkeit (Kennzeichen-Symbol) für Sie bereithält. Drücken Sie nun fest auf einen Ordner mit Kennzeichen-Symbol, können Sie jetzt genau sehen welche Apps Benachrichtigungen für Sie haben und können diese direkt auswählen.

Daneben lässt sich der Ordner hier nun auch schnell umbenennen. Dazu öffnen Sie den Ordner und drücken fest auf den Ordnernamen. Jetzt können Sie ihm einen neuen Namen geben.

