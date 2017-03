30.03.2017 - 13:10 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Vor wenigen Wochen kündigte die Hackergruppe „Turkish Crime Family" einen Angriff auf Apple – speziell die iCloud-Accounts – an. Um die Löschung von 300 Millionen Konten zu verhindern, hat man Apple dazu aufgefordert einen gewissen Geldbetrag in Bitcoins zu bezahlen. Die Deadline endet am 7. April. Sie können sich allerdings vor dem Angriff schützen, indem Sie einige wenige Vorsichtsmaßnahmen treffen, die wir Ihnen gerne zeigen möchten.



Schon Dennis Nedry wusste sein System vor unbefugten Zugriffen zu schützen (Bild: Universal Pictures)

Apple hat sich gegenüber dem Fortune-Magazin zu den potentiellen Hacker-Angriff auf den iCloud-Dienst geäußert. In dem offiziellen Statement versicherte das Unternehmen, dass es keinerlei erfolgreiche Angriff auf Apple-Systeme gab und weder die iCloud-Konten noch die Apple-IDs entwendet werden konnten. Somit sei „nichts zu befürchten". Jedoch könne man nicht für Drittanbieter bürgen, die in den letzten Wochen und Monaten Daten durch entsprechende Angriffe verloren haben könnten. Sollten Nutzer bei den verschiedenen (gehackten) Diensten (bspw. Yahoo oder LinkedIn) dieselben E-Mail-Adressen und Passwörter wie bei iCloud verwendet haben, könnten Hacker diese natürlich für einen Angriff nutzen. Damit Sie garantiert nichts zu befürchten haben, sollten Sie unsere folgenden Ratschläge beherzigen.

So schützen Sie Ihren iCloud-Account vor einem Angriff

Auch wenn Apple keine Gefahr für die eigenen Dienste sieht, kann man dennoch verschiedene Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Sie sollten natürlich erstmal Ihr Gerät mittels Update auf dem neuesten Stand halten. Eine weitere einfache Maßnahme ist natürlich ein neues Passwort für Ihre Apple-ID.

iCloud-Konto mit neuem Passwort schützen

Dies können Sie über die offizielle Webseite ändern oder auch direkt auf Ihrem iPhone oder iPad. Unter iOS 10.3 öffnen Sie dazu die Einstellungs-App und tippen gleich oben auf Ihren Namen. Darin finden Sie schnell die Option „Passwort & Sicherheit". Dort können Sie ganz einfach das „Passwort ändern".

Bei der Wahl eines neuen Passworts ist es natürlich sehr wichtig, dass dieses möglichst lang und Zahlen, Sonderzeichen sowie Groß- und Kleinbuchstaben enthält. Um das Sicherheitsrisiko zu minimieren, sollten Sie das Passwort auch bei keinem anderen Dienst verwenden.

Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihr iCloud-Konto

Nicht nur ein neues Passwort hilft Ihnen beim Schutz Ihres Apple-Accounts, sondern auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Diese kann von allen Nutzern, die mindestens iOS 9 beziehungsweise OS X El Capitan auf Ihren Geräten installiert haben genutzt werden. Sollten Sie Ihr iOS-Gerät noch nicht auf iOS 10.3 aktualisiert haben, dann finden Sie hier eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Nutzer der aktuellen Version öffnen hingegen die Einstellungs-App auf Ihrem iPhone oder iPad und tippen gleich oben auf Ihren Namen. Dort sehen Sie nun sämtliche Optionen für Ihre Apple-ID, das iCloud-Konto und den iTunes Store vor sich. Tippen Sie hier auf „Passwort & Sicherheit" und anschließend auf „Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren". Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.

Sobald Sie die zusätzliche Authentifizierung aktiviert haben, wird Ihnen stets beim erstmaligen Anmelden eines neuen Geräts ein sechsstelliger Überprüfungscode an vertrauenswürdiges Gerät geschickt, welcher dann auf dem neuen Gerät eingeben werden muss. Sollte sich also jemand mit einem fremden Gerät in Ihren Account einloggen wollen, werden Sie umgehend mittels Überprüfungscode benachrichtigt.

